Cinema, il cartoon su Minions esce anche in Cina. Ma con un altro finale

Il cartoon americano ‘Minions: The Origin of Gru’ (in Italia uscito col titolo ‘Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo’) e’ uscito ad agosto in anteprima in Cina con una particolarita’: come sottolineato da alcuni spettatori sui social network del Paese, presenta un brusco finale diverso dalla versione internazionale. Nel quinto episodio della serie, che in Italia in una settimana ha incassato circa 6 milioni di euro (oltre 640 milioni di dollari nel mondo), uscito in Cina con diverse settimane di ritardo rispetto al resto del mondo, uno dei personaggi ha un finale diverso da quello della sua distribuzione mondiale, hanno sottolineato alcuni internauti sul social network Weibo, l’equivalente di Twitter, che e’ bloccato nel Paese asiatico. Il film d’animazione, ambientato negli anni ’70 a San Francisco, racconta la storia di un giovane Gru, passato da codardo a criminale, sostenuto da un personaggio che, nella versione uscita nel gigante asiatico, ha vissuto un finale alternativo.