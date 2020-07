Cinema: il Mann va a Venezia con “Agalma”, il docufilm di Doriana Monac

La vita all’interno del Mann, uno dei musei archeologici piu’ importanti al mondo, un messaggio che diviene quasi simbolico in questi tempi difficili, quello dell’Italia della cultura e della bellezza: va a Venezia ‘Agalma’ di Doriana Monaco, selezionato alle Giornate degli Autori (2-12 settembre)in occasione della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Sono le voci di Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni, a narrare un racconto intimo di quotidianita’ in cui le opere d’ arte si rivelano come materia viva. Prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41) e Lorenzo Cioffi (Ladoc) con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli diretto da Paolo Giulierini, il il contributo di Regione Campania e la collaborazione di Film Commission, ‘Agalma’(dal greco ‘statua’, ‘immagine’) e’ frutto di un lavoro lungo di documentazione sviluppato negli ultimi anni da FilmaP-Atelier di cinema del reale. “Quando abbiamo iniziato a girare, con la nomina del direttore Paolo Giulierini, che ha mostrato da subito fiducia nel progetto, il Mann stava attraversando una fase di rinnovamento non solo nel restauro e nella riorganizzazione, ma anche nella costruzione di un nuovo modello di gestione con l’idea del museo come un corpo vivente in tutte le sue forme e attivita”’ spiegano Di Nocera e Cioffi. “Ringraziamo i selezionatori delle Giornate degli Autori – dichiara il direttore Giulierini – La presenza, in questo momento, di un opera come Agalma a Venezia assume un particolare significato. Raccontiamo la vita all’interno del Mann, ma ci sentiamo di rappresentare tutti gli sforzi e il lavoro dei musei italiani per ribadire oggi piu’ che mai il proprio ruolo centrale nella ripartenza del paese. Il progetto Agalma e’ uno dei primi realizzati nel nostro piano di digitalizzazione e non poteva esserci miglior partenza per premiare l’ impegno di tutta la nostra squadra verso nuove sfide. La decima musa, quella delle arti cinematografiche, e’ di casa al Mann, da Rossellini a Ozpetek, e ispira oggi il nostro racconto attraverso due voci importanti, quelle di Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni. Ringrazio la regista Doriana Monaco e i produttori per la grandissima professionalita’ dimostrata in questi anni di lavoro insieme e la Regione Campania”. “Seguire la vita del museo per quasi tre anni mi ha dato l’opportunita’ di scoprire un universo altrimenti inaccessibile – spiega l’esordiente Doriana Monaco – penso al mondo sommerso dei depositi, filmare momenti memorabili come lo spostamento della scultura dell’Atlante Farnese, il ritorno della statua di Zeus dal Getty Museum o l’allestimento della Magna Grecia nelle sale con i pavimenti costituiti dai mosaici di Pompei. Agalma e’ la relazione tra l’opera e chi la osserva e ne e’ osservato”.