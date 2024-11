Cinema: “Immagi]na Film Festival”, kermesse di video danza e film all’Art Garage

Da domani, venerdì 8 a domenica 10 novembre 2024, “Immagi]na Film Festival”, giunto alla VI edizione e iniziato il 5 novembre in ArtGarage a Pozzuoli (Via Bognar, 21), vedrà un fine settimana nutrito di proiezioni, spettacoli e incontri speciali con ospiti straordinari. La kermesse di video danza e film sperimentali, a ingresso libero , che si concentra principalmente sull’interazione tra la danza e le tecniche del cinema, esplorando le possibilità e i confini di queste forme d’arte, è organizzata e promossa da ArtGarage, il centro di produzione delle arti performative contemporanee che da sempre si dedica, oltre alla produzione della danza, anche alla diffusione delle arti visive in ogni sua forma attraverso l’organizzazione di mostre, proiezioni, incontri, festival. Modereranno gli incontri Manuela Barbato e Giuseppe Borrone. Il festival, suddiviso nelle due categorie “ Dance for camera” (a sua volta suddivisa nelle due sottocategorie “Cortometraggi e “Documentari”) ed “Experimental Film”, accoglierà opere filmiche di grande impatto e originalità, in grado di valorizzare i talenti di registi e coreografi oltre a videomaker sperimentali provenienti da ogni angolo del mondo. Un modo per promuovere e divulgare soprattutto il linguaggio della dance for camera sempre più diffuso e utilizzato dai coreografi per lo sviluppo della propria ricerca coreografica.

La giuria di esperti sarà così composta:

– Giuseppe Borrone, Presidente di giuria, storico del cinema e direttore artistico e collaboratore per numerosi festival cinematografici – IT.

– Ariella Vidach, danzatrice e coreografa – direttrice artistica Aiep Studio.

– Francesca Magnini, direttore Artistico Balletto di Roma – Docente a contratto di Progettazione e produzione dello spettacolo dal vivo.

– Annalisa Piccirillo, ricercatrice indipendente in studi della danza e di genere.

– Dino Verga, coreografo e Maestro Internazionale membro Consiglio Accademico dell’Accademia Nazionale di Danza.

– Maria di Razza, regista, scrittrice e sceneggiatrice.

La giuria popolare sarà, invece, formata da studenti delle discipline coreutiche del Liceo Artistico Coreutico Musicale Palizzi e da giovani danzatori professionisti.