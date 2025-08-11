Cinema in Certosa a Capri: 3 000 spettatori, successo e già si pensa all’edizione 2026

Oltre tremila spettatori a Capri per “il Cinema in Certosa” che chiude con successo la sua settima edizione. Positivo il bilancio della manifestazione che conferma il gradimento del pubblico e degli artisti, da Peppino Di Capri a Barbara Ronchi, Giovanni Esposito e Susy Del Giudice, per la nuova formula proposta dal festival diretto da Remigio Truocchio. L’evento è finanziato e promosso dalla Città di Capri con il sostegno della Direzione Musei e Parchi Archeologici, la collaborazione di Federalberghi e l’organizzazione di Cineventi. Un risultato di rilievo che accredita la manifestazione tra gli appuntamenti più importanti dell’estate caprese tanto da offrire al Sindaco dell’Isola azzurra Paolo Falco l’occasione di annunciarne, l’ottava edizione, tra il 31 luglio e il 9 agosto 2026, “La nuova formula, con le interviste ai protagonisti e la collaborazione con il Giffoni Film Festival – sottolinea il Sindaco Falco – ha saputo coinvolgere ancora di più il pubblico, dai più piccoli agli ospiti dell’isola. Stiamo già lavorando alla prossima edizione, con l’obiettivo di far crescere ancora di più un evento che è ormai parte integrante della nostra offerta turistica e un’occasione speciale per valorizzare il nostro patrimonio storico e artistico”. Undici film sul grande schermo, quattro nella speciale sezione dedicata ai ragazzi e curata dal Giffoni Film Festival, con una serie di incontri nello scenario della Certosa di San Giacomo che ha aperto al pubblico il suo Chiostro Grande. “Il gradimento del pubblico verso questa nuova formula – sottolinea Remigio Truocchio – era tutt’altro che scontato. Introdurre elementi nuovi nella consolidata modalità di una rassegna già apprezzata nelle sue precedenti edizioni è stata una scommessa, un azzardo dettato dalla volontà di far crescere questa manifestazione e portarla all’attenzione dei circuiti nazionali ed internazionali. La strada è stata aperta e, grazie all’unanime consenso del pubblico e delle istituzioni, lavorare nell’ampliarne gli ambiti con determinazione ancora maggiore”.