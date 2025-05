“Cinema in festa”, al via la sesta edizione dall’8 al 12 giugno

Roma, 26 mag. (askanews) – Al via la sesta edizione di “Cinema in festa”, l’iniziativa occasione proposta al pubblico da parte di ANEC e ANICA, con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. Il progetto, che ha visto il suo debutto nel 2022 e che proseguirà fino al 2026, prevede che ogni anno, nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni, dalla domenica al giovedì, il biglietto sarà accessibile a soli 3,50 euro per tutti i film e in tutta Italia. La nuova edizione partirà domenica 8 giugno con oltre 900 sale cinematografiche aderenti per circa 2.800 schermi e si concluderà giovedì 12 giugno 2025 con le nuove uscite della settimana.

La sesta edizione debutta in un clima di ottimismo dopo i risultati del box office cinematografico ottenuti nel weekend del 22-25 maggio, diventato il terzo miglior weekend del 2025. Lilo e Stitch, miglior esordio del 2025, raggiunge i 7.143.080 di euro con oltre 924.000 presenze; Mission Impossible – The Final Reckoning debutta al secondo posto con un totale di 1.567.103 euro, mentre Fuori di Mario Martone, al terzo posto, conquista 654.436 euro. Un weekend cinematografico dall’incasso totale di oltre 10 milioni di euro e oltre 1 milione di presenze, con i botteghini che registrano + 340% rispetto allo scorso weekend.

“In Italia, in estate, grazie alla campagna Cinema Revolution e al contributo ministeriale ‘a consumo’, che consentirà agli spettatori di vedere cinema italiano ed europeo per tutta l’estate al costo di soli 3,50 euro (integrati da 3 euro rimborsati dal MiC), si parlerà di cinema e si andrà a cinema in un parco sale all’altezza, pronto, moderno e ricettivo e con un’offerta forte e variegata composta da blockbuster americani e importanti titoli italiani ed europei in programmazione” ha commentato Luigi Lonigro, presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA.

“Il week-end appena trascorso ci ha consegnato dei risultati straordinari” ha affermato il presidente dell’ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema Mario Lorini. “Il nostro mercato ha ottenuto grazie a ‘Lilo e Stitch’ quasi 8,5 milioni al box office, uno dei migliori risultati a livello mondiale, risultato che ha superato Germania e Spagna, eguagliando il risultato francese. A questo si aggiungono gli ottimi risultati di ‘Mission Impossible-The Final Reckoning’ e del bellissimo ‘Fuori’ di Mario Martone, film che hanno contributo a questo eccezionale fine settimana. La forza delle produzioni in uscita, unite ad uno straordinario lancio, ha dato un’incredibile spinta al pubblico e le sale sono tornate ad essere affollate. Un ringraziamento particolare a Disney ma anche a Eagle Pictures e 01 Distribution per questo risultato e un sincero plauso alle nostre sale che si sono dimostrate all’altezza delle aspettative. Momento ideale per il debutto di ‘Cinema in Festa’: le forze messe in campo in un’ottica comune contribuiscono a dare all’esperienza cinematografica il valore che merita”.