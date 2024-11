Cinema: in vetta “Il gladiatore 2”, boom per “Il ragazzo dai pantaloni rosa” tratto dal libro di Cacciola e Rubino

Il Gladiatore 2 esordisce in vetta alla classifica Cinetel del fine settimana. Il sequel di Ridley Scott in quattro giorni al botteghino italiano ha guadagnato 3.695.262 euro e una media di 7.246 in 510 cinema. Cresce e arriva al secondo posto Il ragazzo dai pantaloni rosa, che ha visto un aumento del 66% e ha incassato 1.455.971 euro con una media di 2.883. Esordio al terzo posto per l’ultimo film di Clint Eastwood, Giurato numero 2, con 1.063.449 euro e una media di 2.685 in 396 cinema. Al quarto posto della classifica Cinetel c’è Uno rosso, che cala del 31% e ottiene altri 658.464 euro, con una media di 2.310, per un risultato complessivo finora di 1.815.472 euro. Quinto il nuovo film di Paolo Sorrentino Parthenope che ha superato i 7 milioni di euro (7.026.664 euro): nel fine settimana ha conquistato altri 491.348 euro con una media di 1.545 e una flessione del 56%. Segue Berlinguer – La grande ambizione che oltrepassa la soglia dei tre milioni (3.072.538 euro) grazie ad altri 483.453 euro (-43%) e con una media di 1.289. La Sostanza è settimo e incassa altri 339.176 euro e una media di 1.671, raggiungendo i 2.210.609 euro. Forte flessione (-74%) per Terrifier 3, che scende dalla prima all’ottava posizione con 337.249 euro e una media di 1.175, arrivando a un totale di 3.461.329 euro. A seguire al nono posto della classifica Cinetel c’è Venom – The Last Dance che nel fine settimana incassa 250.759 euro e arriva ae un totale di 7.192.093 euro. Chiude la top ten Il robot selvaggio che ha superato i 6 milioni (6.211.122 euro), visto che nel fine settimana ha aggiunto altri 219.951 euro e una media di 1.042.