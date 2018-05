Cinema, “inventa il tuo spot”: si chiude il contest di Regione e Giffoni per promuovere la corretta alimentazione

Sana alimentazione e cinema in un connubio perfetto grazie al Giffoni Experience e alla Regione Campania. Venerdì 18 maggio, alle 9.30, è prevista alla Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana (Salerno) la proclamazione dei vincitori del concorso “Inventa il Tuo Spot – Per una Corretta Alimentazione”. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e organizzata in collaborazione con Giffoni Experience, mira ad attuare attività finalizzate all’adozione di un’alimentazione corretta e sicura per i più giovani. All’evento parteciperanno, oltre agli istituti vincitori, il presidente di Giffoni Experience Pietro Rinaldi, la dirigente dell’Ufficio Tutela della Qualità dell’assessorato all’Agricoltura, Brunella Mercadante, e la dirigente dello staff tecnico dell’assessorato all’Agricoltura, Maria Passari.

Nel 2018 hanno aderito all’evento 108 scolaresche, con il coinvolgimento di 1918 ragazzi e 198 docenti, in rappresentanza di 88 istituti scolastici della Campania (45 scuole primarie, 18 scuole secondarie di I grado e 26 scuole secondarie di II grado) per una platea di oltre 16mila studenti. Valorizzazione e diffusione della Dieta Mediterranea e dei prodotti tipici del territorio come il pesce azzurro.

L’intento è stato quello di evidenziare il ruolo insostituibile del “pescatore” e le qualità nutrizionali dei prodotti ittici, con particolare attenzione al pesce azzurro. In tale contesto l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha varato, in collaborazione con il Giffoni Experience, il progetto Gnamfest, che coinvolge ogni anno circa 35mila ragazzi in età scolare e 500 docenti. Due le linee guida dell’iniziativa: la realizzazione dei Movie Days, le giornate di cinema per la scuola con un connubio tra cinema e sana alimentazione e Gnamfest, l’evento previsto ogni anno a luglio, con attività quali distribuzione di sussidi didattici, laboratori, degustazioni e video box.