Cinema, “Ischia Film Festival”: riconoscimenti per Silvio Soldini e Lello Arena

Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l’identità dei luoghi. Dal 27 giugno al 4 luglio si svolgerà l’Ischia Film Festival, nella straordinaria cornice del Castello Aragonese. La 24ª edizione, diretta da Michelangelo Messina e organizzata dall’Ente del Terzo Settore Art-Movie, conferma da quasi un quarto di secolo la vocazione del festival: portare sull’isola cinema, autori e sguardi capaci di raccontare il rapporto profondo tra i luoghi e chi li attraversa. “Questa edizione rappresenta per noi un momento di riflessione sul percorso compiuto, mentre ci avviciniamo al traguardo della venticinquesima – dichiara Michelangelo Messina, direttore artistico del festival.

L’idea resta quella originaria: raccontare il territorio non come semplice scenario, ma come spazio vivo, attraversato da visioni, memorie e identità. Le grandi narrazioni, italiane e internazionali, meritano di essere accolte nella loro unicità e illuminate con una luce propria”. I numeri confermano la crescente dimensione internazionale della manifestazione: 66 opere selezionate provenienti da 33 Paesi, scelte tra oltre 500 lavori candidati da più di 50 nazioni. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, suddivise nelle sezioni “Lungometraggi internazionali”, “Cortometraggi internazionali” e “Location Negata”, quest’ultima dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l’offerta culturale sarà la sezione online “Confini”, che proporrà una selezione di opere fuori concorso.Tra gli appuntamenti più attesi il ciclo “Best of”, che proporrà alcuni tra i titoli più significativi del recente cinema italiano, tra cui “Era” di Vincenzo Marra, “Il Dio dell’Amore” di Francesco Lagi, “Antartica – Quasi una fiaba” di Lucia Calamaro e “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini. Proprio a Soldini sarà assegnato il Premio alla Carriera 2026, mentre il Premio Ischia Film Award andrà a Lello Arena, protagonista della scena teatrale e cinematografica italiana. Debutta inoltre il Premio “Salvatore Lauro”, destinato alle produzioni che scelgono Ischia come luogo di racconto e ripresa. Per il secondo anno consecutivo il festival rinnova la collaborazione con Italy for Movies e annuncia già una novità per il 2027: una sezione speciale dedicata alla vela nel cinema. L’evento è sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Regione Campania – Film Commission Regione Campania, Bonacina, Bper Banca e si svolge sotto il patrocinio dei comuni di Ischia e Forio.