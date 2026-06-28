Cinema, Ischia Film Festival: serata inaugurale al Castello Aragonese

Applausi e sala gremita al Castello Aragonese per la serata inaugurale della 24ª edizione dell’Ischia Film Festival. Pubblico, ospiti e professionisti hanno accompagnato l’avvio della rassegna, che fino al 4 luglio intreccia proiezioni e incontri con gli autori nelle architetture dell’isola.Il momento centrale della serata è stato dedicato a Isabella Ragonese. L’attrice, sull’isola con Francesco Lagi per presentare Il Dio dell’Amore, ha ricevuto a sorpresa l’Ischia Film Award. Prima della consegna, Ragonese si è raccontata in un dialogo con Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, ripercorrendo alcune tappe del proprio percorso artistico. Il riconoscimento, voluto dal direttore artistico Michelangelo Messina, è stato accolto da un lungo applauso del pubblico.

“Mi ritengo molto fortunata di tornare a questo meraviglioso festival. La prima volta ero qui con Sole, cuore, amore di Daniele Vicari. Mi fa piacere poter tornare ogni volta con qualcosa di nuovo da raccontare. Essere qui è sempre una grande fortuna: è un luogo fatato, quasi incantato, che, anche per il mio cognome, sento un po’ mio. La Campania occupa un posto speciale nel mio cuore. Ho parenti qui e sono legata a questa terra anche per il teatro, perché proprio qui ho iniziato il mio percorso, tornando spesso a fare spettacoli con immensa gioia. È una regione che non smette mai di sorprendere. Ischia sembra uscita da una favola: è un luogo dove si riesce a staccare da tutto e a sentirsi in un’altra dimensione. Alla sua straordinaria bellezza si unisce il calore delle persone, un’accoglienza autentica che ti fa sentire sempre parte della famiglia”. – racconta Isabella Ragonese, che ha accolto con emozione il riconoscimento ricevuto dal festival.