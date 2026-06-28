Cinema, Ischia Film Festival: serata inaugurale al Castello Aragonese

Applausi e sala gremita al Castello Aragonese per la serata inaugurale della 24ª edizione dell’Ischia Film Festival. Pubblico, ospiti e professionisti hanno accompagnato l’avvio della rassegna, che fino al 4 luglio intreccia proiezioni e incontri con gli autori nelle architetture dell’isola.Il momento centrale della serata è stato dedicato a Isabella Ragonese. L’attrice, sull’isola con Francesco Lagi per presentare Il Dio dell’Amore, ha ricevuto a sorpresa l’Ischia Film Award. Prima della consegna, Ragonese si è raccontata in un dialogo con Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, ripercorrendo alcune tappe del proprio percorso artistico. Il riconoscimento, voluto dal direttore artistico Michelangelo Messina, è stato accolto da un lungo applauso del pubblico.
“Mi ritengo molto fortunata di tornare a questo meraviglioso festival. La prima volta ero qui con Sole, cuore, amore di Daniele Vicari. Mi fa piacere poter tornare ogni volta con qualcosa di nuovo da raccontare. Essere qui è sempre una grande fortuna: è un luogo fatato, quasi incantato, che, anche per il mio cognome, sento un po’ mio. La Campania occupa un posto speciale nel mio cuore. Ho parenti qui e sono legata a questa terra anche per il teatro, perché proprio qui ho iniziato il mio percorso, tornando spesso a fare spettacoli con immensa gioia. È una regione che non smette mai di sorprendere. Ischia sembra uscita da una favola: è un luogo dove si riesce a staccare da tutto e a sentirsi in un’altra dimensione. Alla sua straordinaria bellezza si unisce il calore delle persone, un’accoglienza autentica che ti fa sentire sempre parte della famiglia”. – racconta Isabella Ragonese, che ha accolto con emozione il riconoscimento ricevuto dal festival.
Tra gli ospiti d’onore dell’apertura, Allan Starski, premio Oscar per Schindler’s List di Steven Spielberg. Il grande scenografo polacco ha firmato, tra gli altri, Il pianista, Oliver Twist e numerose produzioni realizzate con Roman Polanski. La sua presenza ha riportato al centro un’idea che appartiene da sempre al festival: i luoghi non come semplice sfondo, ma come parte attiva del racconto per immagini.
Il tradizionale Film Cocktail sulla terrazza della fortezza ha segnato l’avvio ufficiale della manifestazione. Nel suo saluto inaugurale, Michelangelo Messina ha richiamato il valore del cinema come occasione di dialogo e conoscenza, soprattutto in un presente attraversato da conflitti e profonde trasformazioni.Fino al 4 luglio, l’Ischia Film Festival prosegue con le sezioni competitive, il focus Location Negata, gli appuntamenti di Parliamo di Cinema e gli incontri dedicati ai professionisti del settore. Un programma che continua a interrogare il presente attraverso le storie e i luoghi da cui prendono forma.Ischia Film Festival è sostenuto da: MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Regione Campania – Film Commission Regione Campania, BONACINA, BPER Banca e si svolge sotto il patrocinio dei comuni di Ischia e Forio.