Cinema, Jane Campion presidente di giuria del Taormina Film Festival

Roma, 31 mar. (askanews) – La regista, sceneggiatrice e produttrice Premio Oscar Jane Campion sarà la presidente di giuria della 72esima edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026.

“Siamo profondamente onorati e felici di accogliere Jane Campion come presidente di giuria”, ha dichiarato la direttrice artistica Tiziana Rocca. “Il suo talento straordinario, la sua visione innovativa e il suo contributo fondamentale alla storia del cinema contemporaneo la rendono una figura di riferimento imprescindibile. La sua sensibilità artistica e la sua autorevolezza saranno un valore aggiunto per questa edizione, contribuendo a valorizzare opere cinematografiche di grande qualità e a ispirare gli autori presenti al Festival”.

Considerata una delle voci più influenti e raffinate del cinema contemporaneo, Jane Campion ha costruito nel corso della sua lunga carriera un linguaggio cinematografico unico. La sua capacità di coniugare profondità psicologica e sensibilità visiva, con una straordinaria attenzione alla complessità dell’esperienza umana, ha dato vita a indimenticabili personaggi femminili. Due volte vincitrice del Premio Oscar per “Lezioni di piano” (1993) e “Il potere del cane” (2021) e prima donna nella storia a vincere la Palma d’Oro al Festival di Cannes, Campion ha firmato opere di grande impatto culturale e artistico, distinguendosi per uno sguardo sempre originale e potente, in grado di esplorare con intensità temi come l’identità, il desiderio e il potere.

La sua presenza a Taormina rappresenta un riconoscimento prestigioso per il Festival, che si conferma un appuntamento centrale nel panorama culturale internazionale, capace di attrarre protagonisti di primo piano del cinema mondiale e di offrire al pubblico un’esperienza unica tra arte, bellezza e innovazione.

Il Taormina Film Festival è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promosso dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo.