Cinema, “La grazia”: ecco il trailer dell’ultimo film di Sorrentino

Pubblicati trailer e poster del film “La Grazia”, scritto e diretto dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Anna Ferzetti, che sarà distribuito in Italia da PiperFilm il 15 gennaio.

Dopo l’anteprima mondiale alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove il film ha ricevuto critiche entusiastiche dalla stampa italiana e internazionale, e dove Toni Servillo ha vinto la Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile, “La Grazia” ha continuato il suo percorso nei più prestigiosi Festival cinematografici mondiali, tra cui il Telluride Film Festival, il New York Film Festival, il BFI London Film Festival, il Busan International Film Festival, il Chicago International Film Festival (Premiato per la Miglior Sceneggiatura) e l’AFI Los Angeles Film Festival.

“La Grazia” è un film Fremantle, prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, in associazione con Numero 10 e PiperFilm.

I produttori sono Annamaria Morelli e Paolo Sorrentino, insieme ad Andrea Scrosati per Fremantle, e Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm.

È la storia di Mariano De Santis è il Presidente della Repubblica.Nessun riferimento a presidenti esistenti, frutto completamente della fantasia dell’autore.

Vedovo e cattolico ha una figlia, Dorotea, giurista come lui. Alla fine del suo mandato, tra giornate noiose, spuntano gli ultimi compiti: decidere su due delicate richieste di grazia. Veri e propri dilemmi morali. Che si intersecano, in maniera apparentemente inestricabile, con la sua vita privata. Mosso dal dubbio, dovrà decidere. E, con grande senso di responsabilità, è quel che farà questo grande Presidente della Repubblica Italiana.

Nel cast anche Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani, Giovanna Guida, Alessia Giuliani, Roberto Zibetti, Vasco Mirandola, Linda Messerklinger, Rufin Doh Zeyenouin.

La fotografia è firmata da Daria D’Antonio, l’aiuto regista è Edoardo Marini, il montaggio è di Cristiano Travaglioli (A.M.C.), il suono di Emanuele Cecere, Mirko Perri, i costumi di Carlo Poggioli, la scenografia di Ludovica Ferrario, l’arredamento di Laura Casalini, il trucco di Paola Gattabrusi, il casting di Anna Maria Sambucco U.I.C.D, Massimo Appolloni U.I.C.

È distribuito in Italia da PiperFilm. Mubi detiene i diritti mondiali del film, esclusa l’Italia. The Match Factory gestisce le vendite internazionali.