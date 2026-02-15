Cinema, LA Italia Fest rilancia la Fifa World Cup in vista del Mondiale 2026

Sarà la proiezione speciale di “Two Billion Hearts”, il film dedicato ai Mondiali di calcio USA ’94 e narrato dall’attore Liev Schreiber, a chiudere sabato 14 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood la 21ª edizione di Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, l’appuntamento italiano che tradizionalmente precede la Notte degli Oscar, promosso dall’Istituto Capri nel Mondo.

La proiezione renderà omaggio a una delle edizioni più rappresentative della FIFA World Cup, fungendo al tempo stesso da ideale ponte verso il Mondiale 2026, che per la prima volta sarà organizzato in forma congiunta da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico.

Fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, LA, Italia è promosso con il sostegno del Ministero della Cultura, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del MIMIT e del MIT, e realizzato in collaborazione con partner istituzionali e industriali, tra cui Intesa Sanpaolo, Rainbow e Givova. Chairperson della manifestazione è Raffaella De Laurentiis, Presidente Filippo Puglisi Alibrandi.

«Sarà una visione carica di emozione — sottolinea Pascal Vicedomini — perché quel Mondiale vide l’Italia di Arrigo Sacchi arrivare fino alla finale di Pasadena, al termine di un percorso straordinario, poi deciso ai rigori contro il Brasile. Ero presente come inviato Rai per il programma di Gianni Minà e ricordo l’entusiasmo suscitato da Roberto Baggio e da tutta la Nazionale. Con questa proiezione vogliamo anche rivolgere un augurio all’Italia di oggi, guidata da Rino Gattuso, affinché possa qualificarsi al prossimo Mondiale, pensando alle comunità italiane negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, pronte a sostenere gli Azzurri» conclude Vicedomini.