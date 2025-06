Cinema, la ‘provocazione’ di Boldi: un film con De Sica ‘Natale a Salina’

Roma, 16 giu. (askanews) – “Farò un ultimo film con Christian De Sica, potrebbe intitolarsi Natale a Salina”: l’ironica provocazione di Massimo Boldi alle Eolie sul palco del Marefestival Salina dove ha ricevuto il Premio Troisi.

“Io e De Sica siamo una coppia – ha aggiunto l’attore noto col personaggio di Cipollino, 80 anni a luglio – un amore straordinario, siamo come marito e moglie… non so chi è il marito, anzi forse sì, siamo interscambiabili. L’idea di un prossimo film di Natale c’è già, ma ancora si deve lavorare a location e dettagli, non sarebbe male girare in questa straordinaria isola”.

A rilanciare la palla Ezio Greggio: “Anche Natale alle Eolie non sarebbe male, io potrei candidarmi a sindaco di Salina – ha scherzato il conduttore di Striscia la notizia – E’ la quarta volta che torno in questo festival che ha un’atmosfera magica nel ricordo dell’immenso Troisi, è sempre emozionante rivedere i luoghi del suo ultimo film Il Postino”.

I due attori sono stati intervistati dal direttore artistico, il giornalista Massimiliano Cavaleri e dalla collega Nadia La Malfa, conduttrice dell’evento, che hanno ripercorso le loro brillanti carriere, costellate da film campioni d’incassi, a cominciare dal cult degli anni ’80 Yuppies, che li vedeva al fianco di De Sica e Jerry Calà.

A Boldi il Premio Troisi alla Carriera per le oltre 70 pellicole girate, perlopiù da protagonista, consegnato da un altro milanese doc, il presidente di Carioni Spedizioni Internazionali Giancarlo Saglimbeni. A Greggio, già Premio Troisi qualche anno fa, è stata assegnata la Targa Argento per il Teatro, consegnata dall’imprenditore Manfredi Barbera e dal vicesindaco di Malfa Giuseppe Siracusano, grazie allo straordinario successo del suo ultimo one man show Una vita sullo schermo, che ha registrato sold out in tutta Italia e ripartirà prossimamente. Il Marefestival ha premiato nelle piazze di Malfa e Santa Marina Salina anche gli attori Giuseppe Zeno, Marina Suma, Barbara Foria, i cantautori Mauro Di Maggio, Daria Biancardi e le band di Salvo Nocera e Giuseppe La Spada. L’ultima serata si è chiusa con altri due grandi protagonisti del cinema che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento in memoria dell’artista napoletano: la regista, già candidata al Premio Oscar, Cristina Comencini e l’attore Alessandro Preziosi.

Cala il sipario sulla XIV Edizione del Marefestival Premio Troisi, che quest’anno ha superato ancora ogni aspettativa e con un arrivederci, ci dà appuntamento a Salina per la XV edizione 2026.