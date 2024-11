Cinema: “Linea d’Ombra Festival”, domani arriva Pietro Sermonti

Salerno. 1998 Piccole Anime, 2023 Il Migliore dei Mondi Possibili. Si muove lungo questa timeline la carriera cinematografica di Pietro Sermonti, l’attore italiano classe ’71 pronto ad una possibile nuova stagione della serie cult Boris, apprezzata per il suo equilibrio tra tradizione nazionalpopolare e innovazione. Sono questi alcuni dei temi al centro del Ring con Boris Sollazzo in programma domani (lunedì 11 novembre), dalle ore 21, alla Sala Pasolini a Salerno, per la terza giornata di Linea d’Ombra Festival.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA. Da domani parte anche il Media Education Factory: alle 9.30 alla Sala Pasolini gli studenti delle scuole aderenti vedranno “Sulla Mia Pelle” di Alessio Cremonini, film che sarà presentato da Peppe D’Antonio; a seguire ci sarà “L’ora dei Diritti”, il momento di approfondimento col regista Cremonini e Boris Sollazzo. Alle 16.30 sempre alla Sala Pasolini per il concorso CortoEuropa i giurati assisteranno alla proiezione di Aldi (Giorgi Arabuli / Georgia 2024 / 18’11’’), ORR (Jakob Vyzina / Austria 2023 / 3’34’’) e Black Lilac (Olga Hajnosz / Polonia 2023 / 12’42’’), presentati da Carla Paglioli. Alle 17.30 al Piccolo Teatro Porta Catena per VedoAnimato, con la presentazione di Aldo Galelli, ci saranno Martha (Marcel Barelli / Svizzera 2024 / 6’53’’), The Little Ancestor (Alexa Tremblay-Francoeur Canada / 2024 / 11’12’’), The Waiting (Volker Schlecht / Germania 2023 / 15’). Alle 21.30 al Piccolo Teatro Porta Catena andranno in replica per i giurati del gruppo B i film del concorso CortoEuropa.

Per la sezione Fuori Concorso alle 19 ci sarà la proiezione speciale di Elea di Luigi Marmo (Italia 2024/ 18’), evento realizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival; a presentare sarà Carla Paglioli. Alle 19, invece, al Piccolo Teatro Porta Catena l’omaggio a Salvatore Piscicelli con “Immacolata e Concetta”.

Le idee tra immagine e parole è il sottotitolo che farà da traccia all’evento che rientra nella sezione Quinto Elemento dedicato alla presentazione del saggio La magnifica ossessione. Il cinema di Salvatore Piscicelli a cura di Alberto Castellano (Firenze, Martin Eden editore, 2024. Dialogheranno con l’autore Alfonso Amendola, docente Università degli Studi Salerno; Carla Apuzzo, sceneggiatrice, e Michele Schiavino, regista. La terza giornata si conclude poi alle 22 alla Sala Pasolini con GIFT: A Live Score by Eiko Ishibashi X Film by Ryusuke Hamaguchi. La polistrumentista e compositrice giapponese Eiko Ishibashi e il regista, nominato agli Oscar, Ryûsuke Hamaguchi hanno fatto squadra nuovamente dopo la loro collaborazione di successo nel lungometraggio acclamato dalla critica “Drive My Car?”. Questo nuovo film, intitolato “Gift” è scritto e diretto da Hamaguchi, sarà proiettato con la colonna sonora eseguita in diretta dalla Ishibashi.

