Cinema, Mark Ruffalo incontra gli studenti a Roma il 21 aprile

Roma, 17 apr. (askanews) – Mark Ruffalo a Roma martedì 21 aprile. L’attore, produttore, regista e attivista statunitense, da anni impegnato su temi cruciali come diritti umani, giustizia sociale, ambiente e tutela dei più vulnerabili parteciperà a un incontro al Cinema Adriano con oltre 1.500 studenti delle scuole periferiche della Capitale e dai comuni della provincia del Lazio e dell’Abruzzo, (e più di 5.000 collegati in diretta streaming da scuole di tutta l’Italia), dopo la proiezione del film “Tutto quello che resta di te”, diretto da Cherien Dabis di cui è produttore esecutivo.

L’incontro gratuito, aperto a studenti, docenti e accompagnatori, fa parte del progetto ArtMedia Cinema e Scuola. A dialogare con i ragazzi ci sarà anche il critico cinematografico Mario Sesti. Nato con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all’arte cinematografica e audiovisiva, il progetto, ideato e curato dall’Associazione Artistic Soul di Loredana Commonara, nell’ambito di CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola – Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, va oltre la semplice visione filmica, trasformando il cinema in strumento di lettura del reale, confronto e crescita.

Significativo è il coinvolgimento di istituti scolastici molti dei quali situati in aree periferiche, isolate o caratterizzate da fragilità socio-culturali. In questi contesti, il progetto rappresenta un’opportunità per ampliare l’offerta educativa, rafforzare il pensiero critico e offrire agli studenti strumenti espressivi e nuove prospettive sul mondo. Anche questa edizione vede la collaborazione con gli studenti della scuola del Teatro Patologico, diretta da Dario D’Ambrosi che parteciperanno all’evento del 21 aprile presso il Cinema Adriano.

Il film “Tutto quello che resta di te” ha rappresentato la Giordania nella corsa agli Oscar 2026 nella categoria “Miglior film internazionale”; racconta la storia di una famiglia palestinese attraverso tre generazioni, intrecciando memoria personale e storia collettiva. Dal trauma dello sfollamento nel 1948 fino alle tensioni contemporanee, il film costruisce un racconto intenso e necessario sui temi dell’identità, della perdita e della resilienza. Per ArtMedia Cinema e Scuola la scelta di questa pellicola non è casuale: con “Tutto quello che resta di te” il progetto porta in sala il tema della Palestina e dei conflitti in atto, stimolando nei giovani uno sguardo critico e informato sul presente.

L’incontro con Ruffalo, rappresenta non solo una testimonianza artistica, anche civile. Nel corso della sua carriera Mark Ruffalo ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe per la miniserie “I Know This Much Is True”, e ha ottenuto quattro candidature all’Oscar come miglior attore non protagonista per “I ragazzi stanno bene” (2011), “Foxcatcher” (2015), “Il caso Spotlight” (2016) e “Povere creature!” (2024). Noto per la sua versatilità, ha raggiunto il grande pubblico anche interpretando Bruce Banner/Hulk nel Marvel Cinematic Universe. Parallelamente al lavoro artistico, è fortemente impegnato su temi globali come il cambiamento climatico, i diritti civili e la giustizia sociale.

Il viaggio di ArtMedia Cinema e Scuola proseguirà a maggio in Campania a Napoli con la proiezione del film “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer, che vedrà la partecipazione degli studenti dell’ISIS D’Este – Caracciolo di Napoli e l’IC Pisacane di Ponza (LT), e si concluderà in Emilia Romagna con delle proiezioni presso il Teatro delle Briciole di Parma con la partecipazione del Liceo Artistico Paolo Toschi, confermando una programmazione che intreccia cinema d’autore e riflessione etica.