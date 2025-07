Cinema Metropolitan di Napoli, 5,1 milioni per la sua rinascita

“Il Gruppo Bcc Iccrea, in sinergia con Bcc Napoli e con il coinvolgimento di Bcc Leasing (azienda del Gruppo specializzata in locazione finanziaria), ha perfezionato un’operazione di leasing immobiliare del valore di 3,1 milioni di euro a beneficio di Metro Immobiliare srl”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Bcc Napoli in cui si spiega che “l’iniziativa, che si è avvalsa della garanzia del Fondo Medio Credito Centrale, è volta a rilevare, da parte di Metro Immobiliare, il Cinema Metropolitan, uno dei luoghi simbolo della cultura cinematografica napoletana”.

Situato in via Chiaia 149, nel cuore del centro storico di Napoli, il multisala si trova sotto lo storico Palazzo Cellamare e fa parte del complesso “Condominio Le Grotte di Napoli”. L’immobile, che si estende su una superficie di circa 6.670 metri quadrati, ospita sette sale cinematografiche su più livelli interrati, con una capacità totale di 1.664 posti.

Metro Immobiliare ha poi coinvolto nella gestione delle sale Circuito Cinema S.r.l., società del Gruppo Lucky Red di Andrea Occhipinti, una delle principali società di produzione e distribuzione cinematografica in Italia.

“A beneficio del Gruppo Lucky Red, Bcc Napoli – prosegue la nota – in pool con la capogruppo Bcc Banca Iccrea, ha finalizzato anche un’operazione di finanziamento del valore complessivo di 2 milioni di euro, anche questa con la garanzia del Fondo Medio Credito Centrale a supporto. Nell’ambito dell’accordo, inoltre, Circuito Cinema si impegna a mantenere la destinazione culturale dell’immobile. A questo si aggiunge l’apertura di un bistrot, di una galleria d’arte e da una serie d’iniziative per luoghi di connessione e di servizi al quartiere Chiaia, che arricchirà l’offerta complessiva del multisala”.