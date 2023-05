Cinema, Monica Bellucci nel cast di Beetlejuice 2 insieme a Jenna Ortega e Michael Keaton

Monica Bellucci sarà nel cast di Beetlejuice 2, il seguito del film del 1988 Beetlejuice – Spiritello porcello, diretto da Tim Burton. Lo scrive Hollywood Reporter. La trama del film non è stata ancora resa nota, ma l’attrice italiana interpreterà il ruolo della moglie di Beetlejuice. Le riprese del sequel dovrebbero iniziare a breve, mentre l’uscita in sala è prevista per settembre 2024. Jenna Ortega è stata scelta come protagonista, Michael Keaton riprenderà il ruolo del fantasma insopportabile. Torna nel cast anche Winona Ryder nella parte della mamma di Ortega. La trama del primo film ruotava intorno ad una coppia recentemente scomparsa che, come fantasmi nella loro ex casa, contattano Betelgeuse (pronunciato e occasionalmente scritto Beetlejuice nel film), un subdolo bio-esorcista, per spaventare i nuovi abitanti. La pellicola fu un successo di critica e botteghino, incassando 74,2 milioni di dollari a fronte di un budget da 15 milioni, e si aggiudicò l’Oscar per il miglior trucco nel 1989.