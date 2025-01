Cinema: Napoli rende omaggio a Elvira Coda Notari, la prima regista italiana

In occasione dei 150 anni dalla nascita, Napoli rende omaggio a Elvira Coda Notari, la prima regista italiana, autrice di oltre 60 lungometraggi e di centinaia di corti e documentari tra il 1910 e il 1930 nella città dove visse e lavorò, sperimentando visioni future, fondando la Dora Film e raccontando l’Italia in America. “Elvira 150” è promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli, ideato e organizzato da Parallelo 41 produzioni con Centro Sperimentale della Cinematografia – Cineteca Nazionale in collaborazione con Cineteca di Bologna. Il tributo non era mai stato realizzato nella sua completezza e comprende le opere sopravvissute restaurate e digitalizzate dalla Cineteca Nazionale, e si aprirà la sera del 10 febbraio (ore 20,30), giorno del ‘compleanno’ di Elvira, al Multicinema Modernissimo, con un evento pieno di emozioni e sorprese: in cartellone la proiezione di “È piccerella” (1922, 63′), prima a Napoli del restauro digitale realizzato nel 2018 da CSC – Cineteca Nazionale con il sostegno di ZDF/ARTE a partire da un duplicato negativo in bianco e nero, stampato nel 1968 da una copia nitrato d’epoca ad oggi non più conservata. Versione con musiche composte dal Maestro Enrico Melozzi. Introducono Antonella Di Nocera e Anna Masecchia. Interverrà il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Si annuncia una grande adesione di artisti, studiosi e personalità del cinema italiano. Con l’attrice Teresa Saponangelo, che sarà prossimamente Elvira sul grande schermo nel documentario di Valerio Ciriaci “Elvira Notari, oltre il silenzio” (prodotto da Parallelo 41 produzioni, Awen Films e Cinecittà attualmente in lavorazione), alla serata del compleanno di Elvira saranno presenti anche Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico – Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello), Maria Coletti (CSC – Cineteca Nazionale), Titta Fiore (Presidente Film Commission Regione Campania), Gina Annunziata (docente di cinema – Accademia di Belle Arti di Napoli), Simona Frasca (scrittrice e docente di etnomusicologia Università degli Studi di Napoli Federico II), Cristina Vatielli (autrice del progetto fotografico “Elvira Notari, la madre del cinema italiano”, inserito nel documentario di Ciriaci), Flavia Amabile (autrice del romanzo “Elvira”), le scrittrici Viola Ardone e Valeria Parrella, l’attrice e regista Lina Sastri. La proiezione sarà preceduta da un videomessaggio da Boston di Giuliana Bruno (autrice del volume “Rovine con vista: alla ricerca del cinema perduto di Elvira Notari”). “Elvira 150” è realizzato in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Napoli, Archivio di Stato di Napoli, Conservatorio San Pietro a Majella e Università degli Studi di Napoli Federico II, e con Casa del Contemporaneo – Sala Assoli, Teatro Bolivar, Multicinema Modernissimo. Finanziata dall’Amministrazione comunale in esito al primo bando pubblico per il cinema e l’audiovisivo del Comune di Napoli, la rassegna (eventi gratuiti fino a esaurimento posti disponibili) è ideata e curata dalla stessa Antonella Di Nocera per Parallelo 41 produzioni in collaborazione con Simona Frasca per l’ideazione degli eventi musicali e Anna Masecchia e Gina Annunziata per la giornata di studi. La rassegna ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania. Inoltre, è attualmente in corso, da parte del Ministero della Cultura, la procedura di istituzione del Comitato Nazionale del 150esimo anniversario della nascita di Elvira Notari, promosso da Antonella Di Nocera con importanti adesioni di studiosi ed istituzioni. “Il Comune di Napoli, attraverso gli uffici Cultura e Cinema, sostiene con convinzione l’iniziativa ‘Elvira 150’. L’audiovisivo è per noi un settore fondamentale, certamente parte della memoria storica della città, ma tutt’ora in continua evoluzione. Il lavoro dei nostri uffici è supportare il comparto locale, creare opportunità di crescita per gli operatori del settore, momenti di confronto, collaborazione reciproca. C’è un’altra parte del lavoro che riguarda il recupero delle tracce del passato, non sempre giustamente considerate dalla critica e, in alcuni casi, perdute o poco valorizzate. Crediamo nella necessità di promuovere la conoscenza di un comparto ricchissimo e dalle mille sfaccettature, di lavorare con e per la cultura, di fare della cultura una parte essenziale dell’identità della città e della sua crescita futura. Elvira Notari, regista anticipatrice dei tempi, ha portato nei suoi lavori un pezzo della nostra città, lo sguardo di un’epoca. Ha lavorato con coraggio e dedizione e ha dedicato la sua vita al cinema. Non possiamo che essere fieri e commossi di portare al grande pubblico la sua eredità artistica, molto apprezzata oltreoceano, osteggiata dalla censura fascista, ma sempre viva e combattiva”, così il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Sono mesi che immagino la festa di compleanno di Elvira per i suoi 150 anni, in una sala cinematografica, celebrata finalmente dalla città che con il suo sguardo ha immortalato negli anni Venti. La prima donna – spiega Antonella Di Nocera – che ha raccontato per immagini in movimento le storie del suo tempo. Oggi il nostro compito è ricordare, insieme e in modo significativo, rievocando quello spirito precursore, audace, coraggioso. C’è un mondo, infatti, intorno ad Elvira, di connessioni, incontri, opere, che di recente si è come risvegliato per collocarla come merita nella storia del cinema italiano e mondiale. Della sua vasta produzione sopravvivono tre lungometraggi, due brevi documentari e alcuni frammenti – 163 minuti in totale che costituiscono il cuore pulsante della rassegna. Un evento che spero possa lasciare una traccia nella comunità, parlando anche ai giovani, perché Elvira tutt’oggi ci parla. È nata il 10 febbraio 1875, ma è una donna straordinariamente contemporanea”.