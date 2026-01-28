Cinema, nelle sale dal 5 marzo ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’

Roma, 28 gen. (askanews) – Arriverà nelle sale italiane dal 5 marzo distribuito da Universal Pictures International Italy “EPiC: Elvis Presley in Concert”, l’evento cinematografico che riporta sul grande schermo l’energia e il carisma senza tempo di Elvis Presley attraverso alcune delle sue performance più iconiche. Le immagini perdute dei concerti di Las Vegas e dei suoi tour, oggi finalmente ritrovate, tornano a vivere al cinema, ridando voce all’artista e permettendogli di raccontare la sua storia come mai prima d’ora.

Realizzato a partire da materiale originale restaurato grazie alla regia del visionario Baz Luhrmann, EPiC: Elvis Presley in Concert è un viaggio immersivo nella potenza scenica del Re del Rock’n’Roll, capace di catturare la carica travolgente dei suoi concerti e il legame unico con il pubblico. Un’esperienza pensata per i fan di Elvis, ma anche per le nuove generazioni, chiamate a riscoprire un vera e propria leggenda che ha cambiato per sempre la storia della musica e dello spettacolo. Un appuntamento che celebra il mito di Elvis Presley attraverso la magia del cinema.