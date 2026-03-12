Cinema, nuovo bando “Final Cut in Venice”: contributi per la post-produzione di film di qualità

E’ aperto sul sito web della Biennale di Venezia www.labiennale.org , il bando della 14/a edizione Final Cut in Venice , che avrà luogo dal 6 all’8 settembre nell’ambito del Venice Production Bridge della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2-12 settembre). Il Venice Production Bridge è cofinanziato dal Media Fund della Commissione Ue . Dal 2013, Final Cut in Venice offre un supporto per il completamento di film di qualità provenienti dall’ Africa e da Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Siria e Yemen, affermandosi come un importante incubatore di talenti e riconoscimenti. I materiali devono essere inviati entro il 9 giugno .

Final Cut in Venice consisterà inin cui i film selezionati in copia lavoro sono presentati a produttori, buyer, distributori e programmatori di festival cinematografici. Incontri individuali tra i team dei film selezionati e i professionisti saranno organizzati l’8 settembre. Final Cut in Venice si concluderà con, finalizzati al sostegno economico dei film nella fase di post produzione. In occasione di questo decimo anno, La Biennale di Venezia offrirà. Il Premio La Biennale di Venezia sarà attribuito da una giuria composta da tre membri indicati dal direttore della Mostra. Gli altri– che includono, fra i vari servizi, color correction, missaggio sonoro, effetti digitali, creazione di un master Dcp e sottotitoli – saranno invece attribuiti a insindacabile giudizio del Direttore della Mostra, coadiuvato dagli stessi e dai responsabili delle istituzioni coinvolte. Quest’anno si confermano i seguenti supporter: M74srl, Cinémathèque Afrique of the Institut Français, El Gouna Film Festival, Festival International du Film d’Amiens, Festival International de Films de Fribourg, Laser Film, MAD Solutions, Mnemonica, Organisation Internationale de la Francophonie, Oticons, Red Sea Fund, Rai Cinema, Studio A Fabrica, Sub-Ti Ltd, Sub-Ti Access Srl, Titra Film. Per il quinto anno consecutivo il program Fcv beneficerà del supporto aggiuntivo del Red Sea International Film Festival.