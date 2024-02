Cinema, “Oceania 2” arriverà il 28 novembre 2024 nelle sale italiane

Roma, 15 feb. (askanews) – Arriverà il 28 novembre 2024 nelle sale italiane “Oceania 2”, il nuovo lungometraggio Disney Animation sequel del film del 2016 candidato all’Oscar. Lo ha annunciato Bob Iger, Chief Executive Officer di The Walt Disney Company.

“Oceania 2” accompagnerà il pubblico in un nuovo viaggio con Vaiana, Maui e un nuovo gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.

Il film è diretto da Dave Derrick Jr., con le musiche delle vincitrici del Grammy, Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.