Cinema, oltre 4mila studenti alla tappa laziale dello School Experience

Emozioni e applausi. “Queste sono lezioni di vita che ci insegnano come comportarci, come non ripetere gli errori che i grandi commettono”. Il potere del cinema, la fame di conoscere, esplorare, sognare. Si è chiusa la tappa di Ceccano di School Experience 4, il festival itinerante organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e ministero dell’Istruzione e del Merito.

Dopo gli appuntamenti di Taranto, di Porto Torres e Sassari, e di Cittanova, il festival itinerante ha abbracciato la provincia di Frosinone, toccando inoltre i comuni di Ceccano, Castro dei Volsci, Supino. In collaborazione dell’associazione culturale “Indiegesta”, presieduta da Alessandro Ciotoli, la presenza di Giffoni si è trasformata in un’autentica festa per gli studenti dell’intera provincia ciociara.

Quattromila le alunne e gli alunni di diversi istituti scolastici di ogni ordine e grado che hanno assistito alla varie proiezioni e giudicato le tante produzioni in concorso. Circa quattrocenti i docenti impegnati con le attività di Giffoni. Nello specifico, hanno preso parte all’evento l’Istituto comprensivo Ceccano 1, l’Istituto comprensivo Ceccano 2, l’Istituto Comprensivo di Castro dei Volsci e l’Istituto Comprensivo di Supino, il Liceo Scientifico e Linguistico Maccari-Turriziani di Frosinone.

I film sono divisi in diverse sezioni: Your Experience, opere realizzate in Italia dagli istituti scolastici o da associazioni culturali, nella sezione Short Experience, realizzati da professionisti italiani e stranieri, selezionati tra oltre 1500 produzioni e Feature Experience dedicata ai lungometraggi. Ad ogni ciclo di proiezioni, suddivise per le categorie d’appartenenza, è seguito poi il dibattito e la votazione.

Nell’ultima giornata, per i ragazzi del Liceo Scientifico e Linguistico Maccari-Turriziani di Frosinone la visione de “I bambini di Gaza” e un lungo dibattito sull’importanza di eventi come quello targato Giffoni per poter affrontare le tematiche dell’attualità anche attraverso il cinema per giornate dal grande valore di conoscenza e informazione.

La tappa di Ceccano di School Experience 4 è stata segnata dal cinema ma anche da due laboratori. Il primo, DIGITAL PROF, ha permesso ai docenti di consolidare le competenze digitali, con un focus dedicato all’intelligenza artificiale, mettendosi alla prova con corsi e test da poter replicare poi con i propri alunni in classe. Il secondo, MOVIE LAB, curato dall’Ufficio Produzioni Video di Giffoni, ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi al mondo del cinema, scoprire la storia di questo magico mondo, le figure, le professioni, le tecniche e imparare i segreti per la realizzazione di un film. Tutti insieme, al termine dell’evento di formazione, hanno poi realizzato un breve video scegliendo la sceneggiatura, le riprese e il tema sonoro di una breve storia.

“Ancora una volta School Experience si conferma come un evento capace di attirare le scuole di tutta Italia e lasciare ai bambini e ai ragazzi emozioni ed insegnamenti – le parole del project manager Marco Cesaro -. Da anni siamo presenti a Ceccano e ogni volta riusciamo a suscitare attenzione, curiosità e voglia di imparare nei nostri ragazzi con proposte nuove e format innovativi. Nelle parole dei quattromila partecipanti abbiamo toccato con la mano la voglia di crescere, di voler emergere e soprattutto di far sentire la propria voce su dinamiche attuali di grande impatto nella vita di ogni giorno. Inoltre, anche per i docenti questa è diventata ormai un’occasione per accrescere il proprio bagaglio di conoscenze con un format, Digital Prof, totalmente destinato a loro. Un ringraziamento per questo grande successo va all’associazione culturale “Indiegesta”, e in particolare al presidente Alessandro Ciotoli, per il suo apporto nella realizzazione di un vero e proprio successo”.

School Experience 4 coinvolgerà 18mila studenti, 2629 docenti, rendendo protagonisti oltre 160 plessi scolastici in 14 province e 52 comuni periferici e ultraperiferici. L’evento vedrà la collaborazione attiva di 32 esperti e 45 organizzatori.

Il festival itinerante – a cura del responsabile scientifico Antonia Grimaldi e del project manager Marco Cesaro della direzione di Giffoni – riprenderà nel 2025 dall’Emilia Romagna, con Ferrara la cui tappa è prevista dal 20 al 24 gennaio. Si continua con l’appuntamento in Basilicata, a Montescaglioso, in provincia di Matera, a partire dal 17 al 21 febbraio. Dalla Lucania al Piemonte con la tappa di Savigliano, in provincia di Cuneo a partire dal 17 al 21 marzo. Il festival terminerà nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana con un evento finale previsto dal 7 all’11 aprile 2025.