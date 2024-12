Cinema: Omovies Film Festival a Napoli con Pappi Corsicato e Ivan Cotroneo

Torna Omovies Film Festival – con 29 opere in concorso nella 17/a edizione, dal 9 al 15 dicembre a Napoli – ideato da iKen Aps Ets e cofinanziato da Regione Campania e Film Commission Regione Campania. In programma le masterclass con i registi Pappi Corsicato e Ivan Cotroneo, dibattiti e incontri tematici, proiezioni in lingua originale e sottotitolati in italiano grazie al progetto inTranSlation con l’Università L’Orientale, con il coinvolgimento delle scuole e associazioni del territorio campano. Il concorso internazionale di cinema omosessuale, transgender e questioning è promosso da iKen Aps Ets con la direzione artistica di Carlo Cremona. Gran gala il 15 dicembre all’America Hall, proiezioni e incontri tra il Cinema Modernissimo in collaborazione con l’Accademia Belle Arti, la Sala del capitolo di San Domenico Maggiore e il Rainbow Center «Questa casa non è un albergo». Sulla locandina di quest’anno lo slogan è «Peace Please», Le masterclass in collaborazione con Scuola di cinema dell’Accademia Belle Arti, rispettivamente l’11 e il 13 dicembre punteranno su temi come il linguaggio e regia d’autore nella trasposizione al mercato cinematografico nell’audiovisivo contemporaneo nell’ambito della serialità e delle piattaforme. Il Gala Omovies 2024, presentato da Priscilla, volto televisivo di «Drag Race Italia». Verranno assegnati premi al miglior lungometraggio, mediometraggio e cortometraggio, il premio speciale «Vincenzo Ruggiero» per giovani artisti under 25, istituito nel 2017 la cui giuria è composta dai genitori Maria Esposito (presidente del premio) e Franco Ruggiero. A giudicare le opere in concorso, la direzione artistica ha nominato un Academy presieduta da Giuseppe Colella Presidente del Cfcc. Novità di quest’anno il Premio Speciale Omovies Abana «David Queer» ispirato alla copia custodita nell’Accademia di Belle Arti di Napoli, assegnato dalla Giuria composta dagli studenti del corso di Cinema. Numerose le personalità che ritireranno il prestigioso premio «Soap Power – Lava via il pregiudizio».