Cinema, on demand su Chili il documentario su Gerardo Marotta e Napoli

È disponibile su www.chili.com ‘La seconda natura’ (2012), il documentario di Marcello Sannino su Gerardo Marotta, l’avvocato napoletano fondatore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che ha presieduto fino alla scomparsa nel 2017, e che ha lottato per la diffusione della cultura come mezzo necessario per l’affermazione della giustizia sociale. Il film, presentato al Torino Film Festival (2012, Menzione Speciale Italiana.Doc e il Premio UCCA Venti Città), è un ritratto, sempre attuale, che racconta la vita appassionata di Marotta, il suo pensiero politico e la sua città, Napoli. L’uscita del film sulla piattaforma on demand, dove sono già disponibili ‘Corde’ e ‘Porta Capuana’ di Marcello Sannino, ‘Pagani’ di Elisa Flaminia Inno e ‘Le cose belle’ di Agostino Ferrante, rientra nel progetto ‘I doc di Parallelo 41 su Chili a cura di Antonella Di Nocera. Domenica prossima, per celebrare l’anniversario della nascita di Marotta (26 aprile 1927), si terrà l’incontro live streaming, trasmesso sulle pagine Facebook di Parallelo 41, Torino Film Festival, Ucca, e Arci Movie con il regista e la produttrice Antonella Di Nocera, il curatore del Tff Doc Davide Oberto e il figlio dell’avvocato, Massimiliano Marotta, con un’ introduzione di Antonio Borrelli, vicepresidente nazionale di Ucca. Solo per questa occasione il film sarà disponibile gratuitamente online dalle 17 alle 19 dello stesso giornosu www.chili.com.