Cinema, opere sull’identità culturale italiana: contributi selettivi al via dal 30 maggio

La direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha pubblicato il “Bando per la concessione di contributi selettivi per la produzione di opere televisive e web su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana o di animazione cinematografica, televisiva e web su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana – articolo 26 della legge n. 220 del 2016 – Anno 2024”. Il Bando stanzia: per la produzione di opere televisive e web su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana: 24 milioni di euro; per la produzione di opere di animazione cinematografica, televisiva e web su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana: 4 milioni di euro. Le richieste di contributo potranno essere presentate tramite la piattaforma informatica DGCOL con le seguenti date: prima sessione: dal 30 maggio 2025 al 13 giugno 2025, ore 23.59; seconda sessione: dal 16 giugno 2025 al 30 giugno 2025, ore 23.59. Per le opere televisive e web su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana sarà possibile partecipare a una sola delle sessioni previste.