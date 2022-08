Cinema, Paolo Sorrentino in testa alla classifica dei talent stilata da Ciak e Box Office

E’ il regista Paolo Sorrentino in testa alla classifica dei talent del cinema italiano, mentre tra i manager il primo posto spetta a Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema. Come tradizione, a pochi giorni dall’avvio della Mostra del Cinema di Venezia, arriva la Top 50 del cinema italiano realizzata dal mensile Ciak, diretto da Flavio Natalia ed edito da Visibilia, e dal quindicinale Box Office, guidato da Paolo Sinopoli e pubblicato da Duesse Communication. La Top 50 del cinema italiano è la mappa dei talent e dei manager più influenti del nostro cinema nella stagione che si è appena chiusa. Ciak ha curato la valutazione dei 25 attori e registi protagonisti dell’anno, Box Office, quella dei manager, i cosiddetti professional. Non è stato preso in considerazione in modo specifico il comparto delle serie tv né quei talent per i quali il 2022 è stato esclusivamente un anno di pausa, in attesa di uscite previste nei prossimi mesi. Per quanto riguarda i Professional, quest’anno non sono stati presi in considerazione gli ideatori e realizzatori di festival e rassegne cinematografiche. La descrizione delle motivazioni, dei punti di forza e di fragilità dei 50 ”potenti” del nostro cinema è pubblicata nel numero di settembre dei due periodici, in edicola da oggi. Tra i talent, in vetta c’è Paolo Sorrentino: sulle ali del successo mondiale di E’ stata la mano di Dio, pluripremiato a Venezia, ai David e ai Nastri d’argento e in nomination agli Oscar, e per settimane ai primi posti dei più visti su Netflix, il regista premio Oscar ha ribadito il suo carisma e l’elevata caratura internazionale. Secondo, Pierfrancesco Favino, che in Nostalgia e Corro da te con prove d’attore diversissime tra loro, ha sottolineato ancora una volta la bravura e la capacità di attrarre spettatori, anche nell’annus horribilis del nostro cinema. Al terzo una conferma: Ferzan Özpetek: alle prese con la sua prima serie tv, Le fate ignoranti, realizzata per Disney+, ha di nuovo dimostrato una vena creativa, una modernità e una levità nel trattare i temi della vita che il pubblico ha mostrato di amare, mentre il suo show, Ferzaneide, ha segnato sold out nei teatri di mezza Italia.