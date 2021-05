Cinema: Pieraccioni, ‘ci vorranno 10 anni per parlare di covid con leggerezza in un film’**

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “La pandemia una cosa talmente terribile, pericolosa e brutta che ci vorranno dieci anni per raccontarla in maniera leggera in una commedia. In tutti i film che si stanno girando pare che non ci sia, che non se ne parli, evidentemente è un modo di esorcizzare da parte di chi fa cinema questa terribile pandemia”. A dirlo è Leonardo Pieraccioni, intercettato dai cronisti all’uscita dell’hub del Mandela Forum di Firenze dopo aver fatto il vaccino contro il covid.