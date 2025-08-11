Cinema, Premio Film Impresa 2026 Unindustria: via alle candidature per la quinta edizione

È ufficialmente aperto il bando per partecipare alla quarta edizione di Premio Film Impresa, l’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria, con il supporto di Confindustria, divenuta ormai un vero hub culturale e luogo d’incontro e di riferimento. Il Premio valorizza i linguaggi del cinema e dell’audiovisivo come strumenti per raccontare l’evoluzione del lavoro, dell’industria e dei territori, con uno sguardo attento all’innovazione e all’impatto sociale. L’obiettivo del Premio è infatti quello di valorizzare, esaltare e comunicare i valori dell’impresa e delle persone che vi lavorano. L’edizione 2026 si terrà a Roma dal 4 al 6 marzo e si articolerà in tre giornate in cui si alterneranno proiezioni, incontri, focus tematici e una serata di premiazione finale”. Lo riferisce una nota. “Le opere – precisa il comunicato – potranno essere inviate fino al 30 novembre 2025, attraverso la sezione dedicata sul sito ufficiale www.filmimpresa.it. Sono ammesse opere audiovisive di qualunque genere e formato, della durata massima di 20 minuti, a condizione che non siano già state presentate nelle precedenti edizioni del Premio, pena l’esclusione. Saranno considerati quali titoli preferenziali, la presentazione di film inediti e il fatto di non essere stati realizzati in data precedente al 1 gennaio 2024, e comunque non antecedenti il 1° gennaio 2023″.

“Premio Film Impresa nasce per raccontare l’impresa con lo sguardo del cinema, un linguaggio capace di connettere cultura, innovazione e società”, dichiara il presidente di Premio Film Impresa Giampaolo Letta. “Con l’apertura del bando per la quarta edizione, vogliamo offrire a imprese e autori uno spazio di espressione autentica e contemporanea, dove idee, visioni e storie possano diventare patrimonio condiviso. È un invito a partecipare a un percorso di narrazione collettiva, in cui il mondo produttivo si racconta, si interroga e si rinnova”. “Con l’apertura del nuovo bando, Premio Film Impresa rinnova la sua sfida: invitare autori, imprese e creativi a raccontare il mondo produttivo attraverso il linguaggio del cinema e dell’audiovisivo”, dichiara il Direttore Artistico di Premio Film Impresa Mario Sesti. “Vogliamo continuare a stimolare uno sguardo contemporaneo, capace di cogliere l’evoluzione dell’impresa e della società con sensibilità narrativa, attenzione ai temi del presente e spirito innovativo”.