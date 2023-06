Cinema, programmazione estiva Uci a 3,50 euro

In occasione dell’arrivo della stagione estiva, Uci Cinemas propone una programmazione ricca di film al prezzo speciale di 3,50 euro a biglietto. Uci Cinemas aderisce a Cinema Revolution, l’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, in collaborazione con Anec e Anica, proponendo in tutte le multisala la visione dei film di nuova uscita italiani ed europei al prezzo di soli 3,50 euro a biglietto fino al 16 settembre.

Inoltre, in concomitanza con Cinema Revolution, il Uci lancia una programmazione estiva speciale, sempre fino al 16 settembre, proponendo ogni settimana e in orari diversi (alle 16, alle 19 e alle 22 circa) tre film di successo sempre al prezzo di 3,50 euro a biglietto. I film di grande successo della passata stagione che saranno disponibili in una varietà dedicata a tutte le età e per tutti i gusti. Tutti i film in programmazione nelle multisale di Uci Cinemas al prezzo speciale di 3,50 euro sono disponibili e acquistabili nella landing page dedicata all’iniziativa: revolutionestate.ucicinemas.it.