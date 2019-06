Cinema, tutto pronto per il Procida Film Festival nel segno di Troisi

Fervono i preparativi sulla bella isola del Golfo di Napoli, in attesa dello “start” ufficiale del Procida Film Festival, che andrà in scena dal prossimo 18 giugno fino al giorno 21 dello stesso mese. Un evento attesissimo, che promette di non deludere affatto le aspettative, anzi stupire con ospiti illustri e proiezioni cinematografiche di assoluto valore. Day by day Procida si colora di storia del cinema allo stato puro, avendo come filone portante dell’evento la celebrazione del talento e della simpatia autentici di Massimo Troisi. In città è anche apparsa una raffigurazione dell’attore in bici, con l’azzurro del mare della splendida isola a fargli da sfondo, sulla saracinesca di una nota attività commerciale. E’ stato già svelato il programma della prima giornata del Procida Film Festival, che ruoterà intorno al tema dello sport. La serata inaugurale sarà presentata da Gianfranco Coppola, voce e volto televisivo nonché vicepresidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. A fargli compagnia sul palco, ci saranno il Commissario dell’Universiade, Gianluca Basile, il campione di boxe, Patrizio Oliva, e la presidentessa di Isolympia, Fiammetta Miele. L’imprenditore Giovanni D’Antonio del Love Yourself . Immancabili le proiezioni cinematografiche, da alcuni documentari a “Toro del Pallonetto” di Luigi Barletta, con cui è stato programmato anche un meeting da non perdere. Ciak, si gira, a Procida.