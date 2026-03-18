Cinema, prossimamente in sala ‘Kill Bill: The Whole Bloody Affair’

Roma, 18 mar. (askanews) – Arriverà prossimamente al cinema “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”, il capolavoro di Quentin Tarantino per la prima volta nella storia nelle sale italiane non diviso in vol. 1 e vol. 2, ma in un film unico lungo 281 minuti.

Plaion Pictures e Midnight Factory hanno annunciato l’acquisizione da Lionsgate del film; ora le due opere, concepite originariamente come un solo progetto e nonostante la contrarietà del regista divise poi per esigenze distributive, vengono arricchite con scene e sequenze completamente inedite.

A più di 20 anni dall’uscita, anche il pubblico italiano potrà vedere il quarto film di Tarantino esattamente come il regista ha sempre sognato di mostrarlo al mondo: senza tagli, con scene mai viste prima e in un’unica opera. “Kill Bill: Volume 1”, uscito nelle sale americane nel 2003, e “Kill Bill: Volume 2”, uscito a inizio 2004, per “The Whole Bloody Affair” sono stati rimontati tagliando il cliffhanger del finale del primo capitolo e il riassunto che apre il secondo. Fra le altre novità, il brutale scontro con gli 88 folli vivrà per la prima volta interamente a colori. Inoltre, il pubblico potrà ammirare spettacolari scene d’animazione tutte nuove che, non essendo presenti nel montaggio dei primi anni Duemila, in Italia arriveranno in versione originale sottotitolata.

In “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”, Uma Thurman interpreta La Sposa, creduta morta dal suo ex mentore e amante Bill, che le tende un’imboscata durante le prove del suo matrimonio, sparandole in testa e privandola del bambino che portava in grembo. Per ottenere la sua vendetta, la donna si mette sulle tracce dei quattro componenti rimasti della Deadly Viper Assassination Squad prima della resa dei conti finale con Bill. Grazie al respiro epico, l’azione senza sosta e lo stile, “The Whole Bloody Affair” incarna la saga sulla vendetta definitiva, tra le migliori che il cinema abbia mai visto, raramente mostrata nella sua forma completa e ora presentata anche con un intervallo tipico del cinema dei tempi d’oro. Un’opera che rappresenta uno dei momenti più importanti nella carriera di Quentin Tarantino e che negli anni si è affermata come uno dei titoli più influenti del cinema contemporaneo. “Kill Bill: The Whole Bloody Affair “arriverà prossimamente al cinema con Plaion Pictures e Midnight Factory.