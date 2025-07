Cinema, Puntasacra Film Fest: quarta edizione con +37% di spettatori

Roma, 21 lug. (askanews) – Si chiude con successo la quarta edizione del Puntasacra Film Fest, che si è svolto dal 11 al 20 luglio all’Idroscalo di Ostia. Oltre 4.800 spettatori (+37% rispetto all’edizione precedente) hanno assistito agli incontri con gli autori e i protagonisti dei film che per dieci giorni hanno animato un’arena unica nel suo genere, a vocazione profondamente inclusiva, che negli anni ha saputo affermarsi come luogo di incontro privilegiato tra istituzioni, autori e comunità locale, in una delle periferie più ai margini della Capitale. Una crescita importante per la manifestazione partita con 80 posti nella sua prima edizione e soli 5 giorni di programmazione.

Il festival estivo, ideato da Alice nella Città e nato dall’invito degli abitanti dell’Idroscalo ai due direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, si è arricchito quest’anno della collaborazione con il Festival Internazionale di Roma Letterature. Grazie alla presenza dell’arena, sono stati attivati anche importanti interventi di riqualificazione da parte del Comune di Roma Capitale e del X Municipio che hanno reso il piccolo borgo di periferia un po’ meno isolato. Un’operazione che, non solo ha permesso di rendere l’arena più accessibile e fruibile al pubblico, ma ha messo in luce la bellezza di questo ultimo tratto di lungomare dove confluisce la foce del Tevere migliorando gli spazi e la vita di coloro che li abitano al di là dei dieci giorni festival.

Tanti gli artisti che hanno voluto assicurare il proprio sostegno alla manifestazione da Francesca Mazzoleni, che lì ha girato il suo documentario, ai tanti artisti giunti all’Idroscalo: Luca Marinelli, che ha inaugurato il programma con la proiezione di “Non essere cattivo” di Claudio Caligari, gli attori Edoardo Leo, Vittoria Puccini, Silvia D’Amico, i registi Gabriele Mainetti, Chiara Malta, Silvia Luzi e Luca Bellino, Francesca Comencini con il direttore della fotografia Luca Bigazzi, Christian Filippi, gli scrittori Teresa Ciabatti, Giordano Meacci e Nicola Lagioia che ha tenuto un reading dal titolo “La guerra come malattia della specie”. La mutazione antropologica come condanna” prima della proiezione di “Accattone” di Pier Paolo Pasolini.

Sono stati tanti anche gli amici accorsi come semplici spettatori o per dare il proprio supporto a questa arena resistente, tra cui le attrici Linda Vitale e Blu Yoshimi, voci narranti del filmato d’autore, diretto da Anna Coccoli, che racconta l’Idroscalo di Ostia nei giorni del festival con le parole di Pier Paolo Pasolini da Il pianto della scavatrice e con la partecipazione degli abitanti di Punta Sacra (la Signora Franca, Walter, Silvia e Jasmine).

Il Puntasacra Film Fest si inserisce all’interno del programma “Ostia, un mare di cultura”, il nuovo programma di Roma Capitale che porterà spettacoli e iniziative sulle spiagge libere di Ponente, inaugurando un inedito palcoscenico in riva al mare, ed è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione culturale Playtown Roma e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.

“Il successo di quest’anno è frutto di un lavoro lungo e corale. In quattro anni c’è stata una crescita importate resa possibile dal rapporto con il territorio e al coraggio della comunità del cinema italiano. L’unicità del festival penso sia quella di aver accolto la richiesta da parte dei giovani dell’Idroscalo di accendere un riflettore su Punta Sacra e con esso una speranza. Grazie al Comune di Roma Capitale e in particolare dell’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio si sta concretizzando” hanno dichiarato Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.