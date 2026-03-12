Cinema, quinta edizione del Cilento Fest: Premio di 2mila euro all’opera vincitrice

bando “Premio Cilento Fest – Cinema e borghi” è partita ufficialmente la quinta edizione del Cilento Fest, festival cinematografico per la promozione e la conoscenza del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle “aree interne”. La manifestazione, che si terrà nel borgo di Perito dal 18 al 21 agosto 2026, è organizzata dalla società di editoria e produzione Iuppiter in collaborazione con l’associazione I Disinvolti, presieduta da Francesca Romana Cirillo, con il comitato artistico formato dal produttore Gianluca Arcopinto, dal produttore e attore Cesare Apolito, dall’attore e autore Bruno Cariello e dal regista e sceneggiatore Andrea D’Ambrosio. Il bando del concorso è sul sito ufficiale il termine ultimo per l’iscrizione è il 22 giugno 2026. Con la pubblicazione delè partita ufficialmente lafestival cinematografico per la promozione e la conoscenza del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle “aree interne”. La manifestazione, che si terrà nelè organizzata dalla società di editoria e produzione Iuppiter in collaborazione concon il comitato artistico formato dal produttore Gianluca Arcopinto, dal produttore e attore Cesare Apolito, dall’attore e autore Bruno Cariello e dal regista e sceneggiatore Andrea D’Ambrosio. Il bando del concorso è sul sito ufficiale www.cilentofest.com , la partecipazione è completamente gratuita e

Al concorso sono ammessi film di ogni genere, lingua e formato, realizzati su qualunque supporto, di qualsiasi durata, completati da giugno 2025 a maggio 2026, che raccontino i paesi, i personaggi di paese, storie non di città ma legate alle aree interne, al tessuto umano, storico, identitario e sociale delle comunità locali. All’opera vincitrice andranno 2000 euro. Quattro giorni di eventi gratuiti con un programma che prevede proiezioni, spettacoli, cinetalk, visite guidate, laboratori creativi e la cerimonia finale in cui saranno consegnati riconoscimenti a produttori, attori, registi e professioni-sti dell’audiovisivo in una serata ricca di ospiti e sorprese nel segno del connubio tra musica e cinema. Tra le anticipazioni della quinta edizione tre appuntamenti speciali: “Che strano chiamarsi Ettore!”, omaggio al regista Ettore Scola a dieci anni dalla scomparsa; “La cura delle radici”, tributo cinematografico all’arte e alla vita di Franco Battiato; “Qui Gatto ci cova”, viaggio sentimentale tra le opere del poeta attore Alfonso Gatto. Nell’ambito delle celebrazioni per i duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi, padre di Pinocchio, il Cilento Fest si prepara a una serie d’iniziative, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania, nel nome del burattino più celebre al mondo, in una connessione tra cinema, letteratura e giornalismo che si terranno negli spazi di Cinema Dentro, il nuovo centro di produzione e formazione cinematografica inaugurato nel 2024.