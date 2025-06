Cinema, residenza per giovani artisti: caccia a filmmaker e compositori under 35

Si intitola “UnArchive. Suoni e Visioni” la residenza per giovani artisti dedicata al riuso del cinema d’archivio e alla sperimentazione musicale. C’è tempo fino al 21 luglio per partecipare al bando della quinta edizione della residenza artistica ideata e promossa dalla Fondazione Aamod – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, nell’ambito della piattaforma UnArchive, che propone un approccio innovativo al patrimonio d’archivio, concepito non come semplice testimonianza storica ma come materia viva, capace di generare nuove visioni e significati attraverso pratiche artistiche contemporanee. La residenza, rivolta a giovani filmmaker e compositori under 35 residenti in Italia, mira a creare un dialogo tra immagini del passato e linguaggi audiovisivi e musicali del presente, valorizzando in particolare la sperimentazione elettronica e le forme ibride di narrazione. Ogni artista selezionato lavorerà in coppia (filmmaker + compositore) per sviluppare un progetto originale a partire dai materiali messi a disposizione gratuitamente dall’Aamod, all’interno di un percorso laboratoriale intensivo guidato da tutor esperti. Durante la residenza – che si svolgerà presso la sede dell’Aamod a Roma (via Ostiense 106) – i sei artisti selezionati saranno chiamati a un’esperienza di formazione, ricerca e creazione, finalizzata alla realizzazione di un’opera audiovisiva inedita della durata massima di 20 minuti. Le edizioni precedenti hanno visto la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutta Italia, contribuendo alla nascita di opere sperimentali capaci di intrecciare memoria, immagini d’archivio e sperimentazione musicale.

ul sito ufficiale del progetto: https://unarchive.it/ unarchive-suoni-e-visioni/. UnArchive. Suoni e Visioni si inserisce all’interno di una riflessione più ampia sul significato e sull’uso delle immagini d’archivio nel presente, esplorando il potenziale trasformativo del montaggio, del suono e della risonanza estetica tra epoche diverse, spiegano gli organizzatori. Un’esperienza che intreccia formazione e produzione, ricerca e visione, memoria e futuro. Modalità di partecipazione, criteri di selezione, tempistiche e formule di ospitalità sono illustrate nel bando pubblicato s