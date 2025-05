“Cinema Revolution”, al via terza edizione tra Cannes e blockbuster

Roma, 21 mag. (askanews) – Prende ufficialmente il via la terza edizione di Cinema Revolution, come già confermato dal Sottosegretario alla Cultura, Senatrice Lucia Borgonzoni, durante la serata dei Premi David di Donatello. Nel corso della cerimonia è stato infatti lanciato il primo spot con protagonisti i film italiani ed europei in prima visione che popoleranno le sale cinematografiche nelle prossime settimane.

La campagna estiva del MiC, che vide il suo debutto nella primavera del 2023, ha rivoluzionato le abitudini degli spettatori facendo registrare, sia nel 2023 che nel 2024, i migliori incassi mai ottenuti durante i mesi di giugno, luglio e agosto.

Cinema Revolution prende il via contemporaneamente alle uscite dei blockbuster internazionali e dei film presentati durante il Festival di Cannes, segnando così l’inizio di una grande estate di cinema: un’offerta ampia e variegata nei generi proposti, popolata da titoli internazionali, italiani ed europei molto attesi dal pubblico e di altissimo livello qualitativo. “Lilo e Stitch” e “Mission impossible: the final reckoning” sono i primi due titoli a contendersi i grandi incassi al botteghino del prossimo week-end, mentre Mario Martone porta sul grande schermo il suo ultimo film “Fuori”, presentato in concorso al Festival di Cannes.

Due gli appuntamenti di Cinema in festa, che fa parte delle iniziative di Cinema Revolution, proposte dall’industria cinematografica per l’estate del 2025: cinque giorni a giugno, dall’8 al 12, e cinque giorni a settembre, dal 21 al 25, che vedranno i film proposti a soli 3,50 euro nelle sale aderenti.

Il cuore della campagna resta la promozione da parte del MiC, che si articola dal 13 giugno al 20 settembre 2025, con tutti i film italiani ed europei a soli 3,50 euro per gli spettatori, a cui si aggiunge un contributo ministeriale di 3,00 euro per ciascun biglietto venduto. Un’azione forte che ha fatto registrare una crescita esponenziale di vendita di biglietti per i film di produzione italiana ed europea, con livelli record registrati nelle estati della prima e seconda edizione di Cinema Revolution.

“Cinema Revolution si conferma come una delle più importanti iniziative per il mercato cinematografico degli ultimi anni. Non è possibile considerarla in modo diverso – ha dichiarato il presidente ANEC Mario Lorini. Grazie alla forte spinta della campagna promozionale l’estate si è affermata come uno dei periodi più forti dell’anno, con una particolare attenzione, rispetto agli anni precedenti, per il cinema italiano ed europeo. Un ringraziamento sincero al Sottosegretario Lucia Borgonzoni che ha sempre creduto e sostenuto con forza e convinzione questo progetto”.

“Il progetto Cinema Revolution, fortemente voluto dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, è stato un determinante elemento di accelerazione alla soluzione di alcuni problemi che la nostra industria si portava dietro da tempo – ha dichiarato Luigi Lonigro, presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA. Il piano di comunicazione ha rassicurato gli Studios, che hanno definitivamente deciso di far arrivare in Italia, in ‘Day and date’ con gli Stati Uniti e i principali territori europei, i grandi blockbusters estivi. Questa importante offerta nel periodo estivo, di prodotto sia internazionale che nazionale, ha finalmente soddisfatto gli esercenti e ormai sono tantissime le sale cinematografiche di città e di provincia che restano in attività anche nel periodo estivo. Tutto questo ha portato l’estate cinematografica italiana ad essere il secondo momento di massima frequentazione delle sale cinematografiche dopo le festività natalizie e di inizio anno”.