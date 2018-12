Cinema, a Roberto Andò il “Capri Patroni Griffi Award”

Il regista e scrittore Roberto Andò e il poeta inglese Murray Lachlan Young sono i vincitori del Premio Patroni Griffi assegnato dalla 23esima edizione di Capri, Hollywood – The International Film fest (in corso sull’isola fino al 2 gennaio). I riconoscimenti saranno consegnati sabato 29 dicembre al cinema Paradiso di Anacapri. ”Un doppio omaggio che quest’anno fa incontrare sull’isola due forti e diverse personalità della cultura contemporanea” annuncia Marina Cicogna per l’Istituto Capri nel Mondo. Roberto Andò, dopo aver portato a Venezia il film ‘Una storia senza nome’ e firmato la regia delle ‘Conversazioni su Tiresia’ con Camilleri, grande successo dal teatro al cinema, ha da poco debuttato al Biondo di Palermo con un inedito adattamento della ‘La tempesta’ di William Shakespeare. Murray Lachlan Young oltre ad essere un poeta celebre per i suoi show è anche un conduttore, un drammaturgo, uno sceneggiatore e un autore amatissimo sin dall’era del Brit Pop nella metà degli anni ’90. Nell’albo d’oro del premio Patroni Griffi anche Ben Gazzara, Michael Radford, Mario Martone, Massimo Ranieri, Michele Placido, Massimo Ghini, Gianfranco e Massimiliano Gallo. Evento ponte tra cinema italiano e americano, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, Capri, Hollywood 2018 vede tra i protagonisti Nick Nolte e Jonathan Pryce (Legend Award), Joely Richardson, Greta Scacchi, Terry Gilliam, Eli Roth, Amos Gitai insieme a Matteo Garrone, Marcello Fonte, Mario Martone, Edoardo De Angelis; presidenti sono il regista Usa Lee Daniels e l’artista israeliana Noa. La 23esima edizione è organizzata col sostegno del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali (D.G Cinema), della Regione Campania, del Comune di Anacapri e della Città di Capri.