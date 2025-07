Cinema, Rosi, Tornatore, Moretti, Muccino in Listino 01 Distribution

Roma, 2 lug. (askanews) – “Offriremo un ventaglio molto ampio di cinema, dai film d’autore a titoli più popolari, con lo sguardo sempre rivolto al pubblico, così Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema, ha presentato il nuovo Listino di 01 Distribution che ha definito “amabile”. “C’è la cura e l’amore per i singoli film, al di là del pubblico che raggiungeremo” ha aggiunto Del Brocco.

L’amministratore delegato di Rai Cinema, parlando dei titoli della prossima stagione ha detto che ci sarà molto spazio per le varie forme del crimine. “Dalla metafora degli scacchi sullo sfondo delle persecuzioni antisemite nella Germania nazista che echeggiano in ‘La variante di Luneburg’ di Gabriele Salvatores, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Maurensig, alla criminalità organizzata (il pentito di ‘ndrangheta di ‘Ammazzare stanca’ di Daniele Vicari, alla malavita napoletana di ‘Io sono Rosa Ricci’ di Lyda Patitucci, uno spin off della fortunata serie Rai “Mare fuori”); dal noir investigativo di ‘Illusione’ di Francesca Archibugi, al delitto familiare e le sue conseguenze di ‘Elisa – Io la volevo uccidere’ di Leonardo Di Costanzo”.

Ci saranno diverse opere che rileggono, con taglio originale, momenti e figure del passato storico e culturale. Dal western, “Testa o croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, da poco proiettato nella sezione “Un Certain Regard” del Festival di Cannes, ispirato al vero viaggio di Buffalo Bill nell’Italia di inizio Novecento, alla ricostruzione in chiave spionistico-sentimentale dell’impresa dannunziana di Fiume in “Alla festa della rivoluzione” di Arnaldo Catinari, e un film sugli anni di formazione di Pino Daniele, “Je so’ pazzo” di Nicola Prosatore.

Nel Listino ci sarà Gianfranco Rosi con “Sotto le nuvole”, che intreccia storie e vite sulle falde del Vesuvio. E tanti film legati alle emozioni e ai sentimenti: le varie sfaccettature della maternità raccontate in “Amata” di Elisa Amoruso; le difficoltà nella costruzione di un nucleo familiare (tutto al femminile) al centro di “Un bel giorno” di Fabio De Luigi; le crisi di coppia, le scelte genitoriali, i tradimenti e i sotterfugi in “Le cose non dette” di Gabriele Muccino e in “Breve storia d’amore” di Ludovica Rampoldi e nel nuovo film di Paolo Genovese, reduce dal successo di FolleMente, ancora top secret per storia e cast. Di amore e sentimenti si occuperà anche Nanni Moretti in “Succederà questa notte”, tratto liberamente dalla raccolta di racconti di Eskol Nievo Legàmi.

E ancora “Brunello il visionario garbato”, il film documentario sulla vita e le opere dello stilista Brunello Cucinelli, con la regia del Premio Oscar Giuseppe Tornatore e le musiche del Premio Oscar Nicola Piovani.

Tra i titoli internazionali, il nuovo film di Olivier Assayas, “Il mago del Cremlino”, con Jude Law e Alicia Vikander in un’intrigante storia che va dalla caduta dell’URSS all’ascesa di Putin, in un ritratto spietato della Russia contemporanea. “Una di famiglia” di Paul Feig, con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, in un avvincente thriller psicologico. “Day Drinker”, il film thriller d’azione di Marc Webb con Johnny Depp (nel film quasi irriconoscibile con barba e capelli lunghi brizzolati), per la quarta volta al fianco di Penélope Cruz. Insieme a loro nel cast anche Madelyn Cline. E “L’illusione Perfetta – Now You See Me” del regista Ruben Fleischer, con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Rosamund Pike, a Morgan Freeman per una nuova generazione di illusionisti, i “Quattro Cavalieri”, pronti a eseguire colpi di scena e magie mozzafiato.

“Abbiamo provato a comporre un listino il più vario possibile – ha detto Del Brocco – stiamo cercando di stimolare i produttori a fare film che mettano al centro sentimenti ed emozioni, oltre alla qualità produttiva”. “Ci sono generi che le piattaforme hanno un po’ ucciso, come la commedia comica, i thriller noir, perché la gente ormai è abituata a vederli nelle serie tv o nei film original, dobbiamo impegnarci a trovare storie che siano accattivanti per il pubblico” ha aggiunto. E a una domanda sui tanti film usciti nelle ultime stagioni, ha risposto: “Una sovra-produzione? C’è stata, ma per sostenere l’industria, adesso però stiamo tornando a una situazione pre-pandemica, certo i film di fascia ‘media’ faticano un po’ di più, ma bisogna lavorare molto sulla qualità delle storie e delle sceneggiature”.