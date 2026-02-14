Cinema, “Scherzetto”: partite le riprese del nuovo film di Mario Martone con Toni Servillo

“Napoli, una casa, un nonno, un nipotino di quattro anni, basta come sinossi? Da oggi si gira”. Così Mario Martone accompagnando il post con una foto, nella quale il regista appare sorridente, con fra le mani la sceneggiatura, (scritto con Ippolita di Majo) , accanto al protagonista Toni Servillo ha lanciato mercoledì scorso il via alle riprese nel capoluogo campano del suo nuovo film, Scherzetto, prodotto da Mad Entertainment e Picomedia con Rai Cinema. Finora sono stati offerti pochi dettagli, ma come conferma la cover dello script, il film nasce dal romanzo omonimo di Domenico Starnone, (Einaudi). Stando alla sinossi pubblicata sul sito della casa editrice, protagonisti sono un nonno, settantenne, noto illustratore, e il nipote quattro anni “che parla come un libro stampato”, visto “sì e no due volte, affidato alle cure del nonno per tre giorni interi”. Un racconto definito “un esemplare ‘scherzetto’ da camera in cui convivono la rabbia di invecchiare e la fiducia nel futuro”.