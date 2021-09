Cinema: ‘Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli’ primo ai botteghini di tutto il mondo

Roma, 6 set. (Adnkronos) – ‘Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli’ è primo ai botteghini di tutto il mondo: il film della Marvel, uscito soltanto nelle sale, dove resterà in esclusiva per 45 giorni, ha guadagnato 127,6 milioni di dollari (circa 114 milioni di euro) a livello globale, con un incasso di un milione e 484 mila euro in Italia, dove è uscito in 364 sale. Il film, che ha per protagonista il primo eroe asiatico del Marvel Universe Shang-Chi, interpretato da Simu Liu, ha ottenuto il record di incassi al cinema nonostante la variante Delta del Covid limiti gli spettatori dall’andare in sala.