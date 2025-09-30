Cinema, “Siamo in un film di Alberto Sordi?” evento a novembre

Roma, 30 set. (askanews) – Arriva nelle sale cinematografiche solo il 3, 4 e 5 novembre “Siamo in un film di Alberto Sordi?” ideato, scritto e diretto da Steve Della Casa e Caterina Taricano, per celebrare il talento di Alberto Sordi e offrire nuovi punti di vista su un maestro indiscusso, capace di incarnare, con genialità, profondità e ironia, virtù e vizi di un intero Paese. Nel film-evento si apre un interessante dialogo tra passato e presente, tra cinema e memoria collettiva, in un percorso che rende omaggio a un’icona senza tempo del cinema italiano.

Alberto Sordi non è stato solo un attore, ma è diventato il narratore sincero e ironico di un’Italia in trasformazione, con tutte le sue complessità. La sua capacità di interpretare personaggi autentici, graffianti e a volte “scomodi”, ha fatto di lui l’artista più fedele allo spirito di un Paese in continuo cambiamento. Molto amato dal pubblico, Sordi è stato protagonista di un “sogno” cinematografico che ha attraversato decenni e resta uno dei volti più potenti e vivi del nostro patrimonio culturale.

“Siamo in un film di Alberto Sordi?” ricorda l’artista attraverso un mosaico di scene di repertorio e interviste ad esponenti autorevoli dello spettacolo e della cultura, tra cui Giuliano Montaldo, Nicola Piovani, Ascanio Celestini, Vincenzo Mollica, Riccardo Rossi e Steve Della Casa, che raccontano il “loro” Sordi, celebrandone l’indiscussa grandezza artistica e approfondendo anche gli aspetti più complessi e meno noti dell’artista.

Il film evento si propone così di riflettere sul suo lascito, valorizzando i materiali d’archivio restaurati e di altissima qualità, provenienti da archivi italiani come Compass Film e Minerva Pictures. Attraverso questo vasto patrimonio, si rivela il vero Sordi, quello che ha saputo mostrare le contraddizioni di un’Italia autentica.

Prodotto da Estradigital, in partecipazione con Compass Film, Minerva Pictures, con il contributo del Mic-Dgca e con il sostegno della Regione Lazio Fondo regionale per il Cinema e l’Audiovisivo, “Siamo in un film di Alberto Sordi?” è distribuito da Altre Storie.