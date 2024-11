Cinema: Sophia Loren, “Non penso al ritiro, ma al prossimo film”

«Non voglio pensare all’eredità. Voglio pensare al mio prossimo film. Penserò all’eredità una volta che andrò in pensione e spero di non andarci mai». Novant’anni compiuti il 20 settembre, Sophia Loren non ha intenzione di rallentare: lo racconta la stessa attrice premio Oscar in un’intervista a Deadline in occasione della retrospettiva ‘Sophia Loren: La Diva di Napoli‘, in programma all’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles dal 7 al 30 novembre. Dopo quasi 75 anni di recitazione, una delle ultima star di Hollywood, Loren sottolinea che il suo «segreto è non avere mai un piano B»: «Così, quando ti trovi di fronte a un ostacolo che ritieni insormontabile, non finisci per prendere la via più facile», spiega. «Fai un respiro profondo, vai avanti e trovi la giusta soluzione al tuo problema perché non hai altra scelta che andare avanti. Nessun piano B, solo un piano A». Dopo aver recitato nel film del 2020 La vita davanti a sé, scritto e diretto dal figlio Edoardo Ponti, nell’intervista l’attrice guarda avanti, ma parla anche dell’Oscar vinto nel 1962 per La Ciociara di Vittorio De Sica («Non avrei mai pensato nemmeno in un milione di anni che avrei vinto») e dei ricordi più belli legati all’Academy: «Quello che mi viene in mente è quando ho dato l’Oscar a Roberto Benigni per La vita è bella. Non c’è niente come condividere la gioia di qualcuno che ami e ammiri così tanto».