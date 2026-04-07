Cinema, “Storie di donne, uomini e comunità” in anteprima a Roma

Roma, 7 apr. (askanews) – Arriverà in anteprima nazionale al Nuovo Cinema Aquila di Roma il 13 aprile (alle ore 21), all’interno della programmazione “Uscita d’Emergenza (Un altro cinema indipendente al Nuovo Cinema Aquila), e resterà in sala fino al 17 aprile, “Storie di donne, uomini e comunità”, il film di Paola Traverso e Vincenzo Franceschini prodotto da TCC Teatro Cooperativa, Il Gigante e Big Bang Production.

Il documentario nasce da un viaggio – fisico, poetico e politico – tra paesi e città segnati dall’abbandono, dalla crisi produttiva, dalla marginalità geografica e sociale. Eppure, proprio in questi spazi, si incontrano forme nuove di coabitazione, impresa, cura del territorio e dei legami. Il Teatro Povero di Monticchiello tra le colline senesi, la comunità di Ture Nirvane tra le Alpi liguri, un’agorà nel cuore di Genova strappata al degrado dalla cooperativa Il Ce.Sto, un’edicola recuperata nel quartiere Barca di Bologna, una cooperativa pioniera delle energie rinnovabili e custode di un apiario di comunità a Melpignano, una bolla trasparente come dimora sotto le stelle dei boschi pugliesi, una periferia di Brindisi aperta a nuove sfide.

Cosa lega questi luoghi distanti? La ricerca di donne, uomini e comunità diverse che rispondono a una medesima esigenza: ricostruire legami e immaginare un futuro condiviso attraverso una rinascita collettiva. In un mondo in crisi in cui sembra che il nuovo non possa nascere, un film che attraversa l’Italia senza mappe predefinite, per restituire voce a chi sceglie, ogni giorno, di non aspettare il cambiamento ma di renderlo attuale e possibile.

Subito dopo il debutto romano, seguiranno numerose proiezioni evento nelle sale cinematografiche di tutto il territorio nazionale: il 14 aprile presso il Cinema Anteo di Milano, il 17 aprile presso il Cinema Arsenale di Pisa, il 18 aprile presso Monticchiello in provincia di Siena, cui seguirà un incontro con la Comunità teatrale protagonista del documentario. Si prosegue con Firenze il 19 aprile presso il Cinema della Compagnia, il 20 aprile il documentario farà tappa a Livorno al Cinema I 4 Mori, il 21 aprile a Reggio Emilia, presso i Chiostri di San Pietro.

Il tour continuerà al Sud con la proiezione del 4 maggio presso Il Piccolo di Matera, il 5 maggio presso il Cinema Splendor di Bari, il 6 maggio a Brindisi presso il Cinema Teatro Impero, il 7 maggio al Cinema DB di Lecce e infine l’8 maggio a Foggia presso L’Altro Cinema.

Il film, inoltre, sarà protagonista al Parlamento Europeo di Bruxelles dove verrà presentato il 15 aprile con una proiezione speciale e, a seguire, un convegno sulle tematiche proposte. Sono in via di definizione tappe aggiuntive che toccheranno le città di Cagliari, Sassari, Oristano e ancora, Genova, Torino, Perugia, Udine e Trieste.

Il film segna il debutto ufficiale della Gigante Cinema Distribution nel campo della distribuzione indipendente. Al progetto hanno contribuito attivamente la FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema) e le cooperative e comunità locali, tra cui: Ce.Sto (Genova), Ture Nirvane (Liguria), Legami di comunità (Brindisi), Comunità Cooperativa Melpignano (Puglia). Il film ha ottenuto il supporto di Film Commission Regione Campania, Genova Liguria Film Commission e Apulia Film Commission, quest’ultima attraverso il Fondo Promozione 2023. Un ulteriore riconoscimento è arrivato da Coopfond, Legacoop, Unipol e Culturmedia, confermando l’interesse per un racconto che unisce cooperazione e creatività.