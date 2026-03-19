Cinema, successo per l’evento “The Basketball Dream-Marco Belinelli”

Roma, 19 mar. (askanews) – Dopo un percorso di anteprime che ha toccato Torino, Bologna e Roma, alla presenza del protagonista e di tantissimi giovani, “The Basketball Dream – Marco Belinelli” – prossimamente sulle reti Rai – arriva in sala e conquista il pubblico, registrando un’ottima risposta nelle tre giornate evento del 16, 17 e 18 marzo.

Ad accompagnare ogni anteprima, grande entusiasmo anche per la Geely Basket Station, uno spazio dedicato all’incontro diretto con il pubblico più giovane, dove Marco Belinelli ha giocato a canestro insieme ai ragazzi, trasformando ogni tappa in un momento di condivisione e partecipazione: un’esperienza per centinaia di ragazzini che hanno giocato davvero con il super campione.

Prodotto da Red Private in collaborazione con Rai Documentari, e realizzato con il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro e della Lega Basket Serie A, il documentario è stato distribuito come uscita speciale. Diretto da Giorgio Testi, il film ha saputo trasformare una storia personale in un racconto universale, capace di emozionare spettatori di tutte le età, appassionati di sport e non solo.

Un risultato che conferma la forza della storia di Marco Belinelli: un viaggio fatto di talento, determinazione e passione, che continua a parlare al pubblico, in particolare alle nuove generazioni. In tre giorni il film ha registrato un incasso totale di 73.170,40 euro, presenze totali 8.646,00, con una media copia di 243,03 (Dati Cinetel).

Nato da un’idea di Ellida Bronzetti e Fabrizio Carratù e scritto da Francesco Zippel, con la supervisione di Elisa Guarnieri e Alessandro Mamoli, il documentario vede la partecipazione straordinaria, tra gli altri, dei campioni Andrea Bargnani, Emanuel Ginóbili, Tony Parker e Baron Davis e porta sul grande schermo non solo la carriera del primo e unico italiano a vincere un titolo NBA, ma anche un messaggio potente: i sogni si costruiscono giorno dopo giorno, con impegno, passione e il sostegno delle persone che ci accompagnano nel percorso.

Grande partecipazione anche per le proiezioni dedicate alle scuole, realizzate in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, che hanno trasformato il film in un momento di confronto diretto con i più giovani, confermandone la vocazione educativa oltre che cinematografica.