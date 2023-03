Cinema, sul web il trailer del nuovo film “sovversivo” di Nanni Moretti (VIDEO)

È stato diffuso sul web il primo trailer del film ‘Il Sol dell’Avvenire’, pellicola dirette e interpretata da Nanni Moretti. Il film, su cui il regista e i suoi attori mantengono il più stretto riserbo, arriva in sala dal 20 aprile per 01 Distribution. Accanto a Moretti nel cast ci sono Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobuolva, Mathieu Amalric, Jerzy Sthur, Zsolt Anger, Teco Celio e Valentina Romani. Dal trailer si capisce che il film racconta la storia di un regista, Giovanni (Nanni Moretti) che insieme alla moglie Margherita Buy e forse a un socio francese prepara un film in cui potrebbe lavorare come attore Silvio Orlando (“Ho sempre sognato fare un personaggio che alla fine si impicca”) che verrà è proposto a Netflix e sarà boccia perché “la sua sceneggiatura è uno ‘slow burner’ che non esplode”. Forse stavolta la politica non sarà al centro del film (l’attrice Barbora Bobulva dice al regista Giovanni che le spiegava che doveva interpretare una scena in cui parla di politica: “Ma chissene frega della politica, questo è un film d’amore!”) e il nemico contro cui si batterà saranno le nuove piattaforme che mirano a globalizzare i format, la cultura e il gusto delle persone. Un bel tema che piacerà anche al Festival di Cannes (dove probabilmente il regista andrà come sempre).