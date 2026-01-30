Cinema, svelate le prime immagini dei “Beatles” di Mendes

Cade un altro velo sull’annunciatissimo progetto cinematografico a vasto raggio dedicato dal regista Sam Mendes ai Beatles, con le prime foto degli attori Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn nei panni dei leggendari Fab Four di Liverpool. Le immagini sono state affidate a un’invenzione creativa del Liverpool Institute for Performing Arts (Lipa), scuola artistica di cui sir Paul McCartney è stato tra i promotori nella sua città natale. L’idea consiste nella diffusione sui social media di cartoline ad hoc nascoste all’interno del college in cui gli attori sono ritratti nei panni di coloro che interpreteranno. L’irlandese Mescal – reduce dal ruolo del giovane William Shakespeare nel film Hamnet di Chloé Zhao, plurinominato per Oscar, Grammy e Bafta – sarà McCartney; Dickinson indosserà invece le lenti e le vesti di John Lennon; Keoghan sarà Ringo Starr; e Quinn si cimenterà nel ruolo di George Harrison. L’opera, come è già noto, non è destinata a essere solo un biopic nelle intenzioni di Mendes e si articolerà in quattro lungometraggi distinti con un’unica data di uscita. I produttori di Sony Pictures hanno fissato il debutto di tutti e quattro i film per il 7 aprile 2028.

