Cinema, Terra di Siena Film Fest: presentazione a Cannes

Grande attesa sulla Croisette per la press conference della 27esima edizione del Terra di Siena International Film Festival che si terrà il prossimo 23 maggio alle ore 15 all’Italian Pavilion dell’hotel Barrière Le Majestic. Relatori: Maria Pia Corbelli, nel ruolo di Presidente ed Antonio Flamini in qualità di Direttore Artistico del “Terra di Siena Film Fest”. All’evento parteciperanno star di calibro internazionale tra cui l’attore e regista statunitense Randall Paul che ha raggiunto una fama mondiale con il film “Quattro Matrimoni e un funerale” e Mauro John Capece rispettivamente protagonista e regista del film “Unlucky to love” che sarà proiettato in anteprima assoluta nel corso della nuova edizione del Festival senese in programma al cinema Pendola dal 26 al 30 settembre, che prevede anche altre anteprime internazionali tra cui il film “Osho The Movie” del regista Lakshen Sucameli che sarà presente a Siena con parte del cast. Durante l’incontro in cui verrà proiettato il nuovo promo del festival e verranno annunciati i 12 film in concorso ed i 7 fuori concorso tra nazionali e internazionali, verrà consegnato dell’evento verrà consegnato il Seguso Award al regista Luca Calvani all’esordio come regista del film “ Il cacio con le Pere” quale omaggio al territorio toscano.