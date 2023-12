Cinema, Time incorona film dell’anno “Fallen Leaves” di Kaurismaki

Milano, 3 dic. (askanews) – La rivista Time Magazine ha nominato il film “Dead Leaves”, diretto dal finlandese Aki Kaurismaki, come il migliore film dell’anno. Time descrive Aki Kaurismäki come un maestro della commedia umanista. “Una storia d’amore provvisoria tra una donna che sta traendo il meglio dalla triste vita quotidiana (Alma Poysti) e un operaio metallurgico la cui perpetua ubriachezza lo mantiene sottoccupato (Jussi Vatanen), oltre a un cane che aiuta il suo umano a colmare il divario tra la solitudine e l’appagamento della solitudine” lo descrive la pubblicazione. Il film è stato tradotto in inglese anche come “Fallen Leaves” (in finlandese è Kuolleet lehdet, foglie morte).

Nell’articolo il Time elenca i dieci migliori film dell’anno in corso. Secondo classificato “Maestro” di Bradley Cooper, terzo “The Zone of Interest” scritto e diretto da Jonathan Glazer. Nella lista e nelle menzioni d’onore apparentemente nessun film italiano. Time spiega che “un film visto al cinema, in compagnia di altri esseri umani, occupa lo spazio in modo diverso. Mentre vai via, o vai verso l’autobus o la metropolitana, un film fantastico, o anche uno terribile, ti segue. Si espande per riempire l’aria, invece di restringersi in una piccola scatola. Questo è lo spazio in cui la sua grandezza, o la forza travolgente della sua mediocrità, ti si rivela pienamente”. Lo spiega Stephanie Zacharek, critica cinematografica di Time. Ha “Questi sono i film che mi hanno seguito sino a casa.

Zacharek ha ricevuto il premio Newswomen’s Club of New York ed è stata finalista al Premio Pulitzer 2015.