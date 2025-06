Cinema, Tom Quinn sarà premiato a Biografilm 2025 a Bologna

Roma, 3 giu. (askanews) – Neon, casa di produzione e distribuzione americana guidata dal visionario Tom Quinn, sarà presente a Biografilm 2025 (dal 6 al 16 giugno a Bologna) con una selezione di quattro titoli. Lo stesso Tom Quinn sarà a Bologna per incontrare il pubblico e i professionisti del settore.

Nella cornice di Bio to B – Industry Days Doc che prende il via sabato 7 giugno al cinema Modernissimo di Bologna, Tom Quinn riceverà il Make It Real Award. Il premio, riservato ai grandi talenti del cinema internazionale, viene assegnato quest’anno a un professionista che, con il suo impegno, ha reso possibili alcuni tra i film più significativi degli ultimi anni. Attraverso Neon ha portato al pubblico americano, e agli Oscar, opere come “Parasite” e “Anora”, capaci di coniugare intrattenimento e cinema d’autore come pochi altri nel cinema mondiale.

Veterano del cinema d’autore, Quinn è diventato punto di riferimento per importanti cineasti, tra cui Joshua Oppenheimer e Raoul Peck entrambi presenti a Biografilm 2025, ed è conosciuto anche come “Mr. Palma d’Oro”, per aver conquistato il massimo riconoscimento di Cannes per sei anni consecutivi grazie a “Parasite”, “Titane”, “Triangle of Sadness”, “Anatomy of a Fall”, “Anora” e “It’s Just an Accident”.

In occasione della consegna del premio, Tom Quinn dialogherà con Andrea Romeo, presidente onorario di Biografilm, fondatore del Festival nel 2005 e distributore dei film Neon in Italia con la società I Wonder Pictures. Insieme, ripercorreranno il percorso che Quinn ha saputo incarnare come pochi: quello del difficile equilibrio tra militanza culturale e successo commerciale, che gli ha permesso di realizzare (“make it real”) un numero sorprendente di successi all’interno del cinema internazionale contemporaneo.

“Neon è una delle realtà più interessanti del cinema mondiale contemporaneo. L’arrivo a Biografilm di ben quattro film della loro scuderia, accompagnati dai rispettivi registi, dona grande prestigio al nostro Festival. Ci riempie di gioia presentare questo poker al pubblico di Bologna, con l’aggiunta dell’asso – l’incontro con Tom Quinn che sarà un momento estremamente significativo per Bologna e la sua comunità cinematografica” ha affermato Massimo Benvegnù, co-direttore artistico di Biografilm.

I film Neon presentati a Biografilm 2025 sono: “Orwell: 2 + 2 = 5” di Raoul Peck, opera politica che attualizza l’incubo distopico dell’autore di 1984 per raccontare i meccanismi contemporanei del controllo e della disinformazione (apertura di Biografilm alla presenza del regista). “The End” di Joshua Oppenheimer, un film evento, una riflessione epica e radicale sul tramonto dell’umanità (alla presenza del regista e del protagonista George MacKey). “Alpha” di Julia Ducournau, in concorso a Cannes, il film è una potente allegoria di trasformazione, paura e bellezza, in piena continuità con il cinema viscerale dell’autrice di “Titane” (proiezione alla presenza della regista). “Together” di Michael Shanks, trionfatore al Sundance Film Festival, un film horror che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua forza emotiva e visionaria (alla presenza del regista).