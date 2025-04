Cinema, torna il Trento Film Festival, 126 film e 165 eventi

Roma, 7 apr. (askanews) – Dal 25 aprile al 4 maggio il capoluogo trentino è pronto a ospitare una nuova edizione del Trento Film Festival, con i suoi 126 film e i 165 appuntamenti in programma, ai quali si aggiungono oltre 100 appuntamenti del T4Future, la sezione dedicata alle nuove generazioni.

Tanti gli ospiti della 73esima edizione: alpinisti quali Matteo Della Bordella, Hervè Barmasse e Sean Villanueva O’Driscoll, climbers del calibro di Maurizio “Manolo” Zanolla e Federica Mingolla, oltre a esploratori come Alex Bellini e a conduttrici d’eccezione quali l’ex campionessa di scherma Margherita Granbassi e Camila Raznovich.

Ospite alla serata di premiazione del Premio ITAS del Libro di Montagna sarà il giornalista e scrittore Mario Calabresi, mentre durante la cerimonia di apertura interverrà l’imprenditore e attivista Michil Costa. Inoltre, lo scrittore Mauro Corona e il musicista Davide Van De Sfroos saliranno sul palco dell’auditorium Santa Chiara per uno degli appuntamenti di Cincontri – rubrica ideata lo scorso anno al fine di far dialogare direttamente con il pubblico alcuni fra i principali protagonisti della rassegna cinematografica – così come il comico Giovanni Storti e il drammaturgo Marco Paolini.

Il festival ha da sempre un unico obiettivo: raccontare la montagna; 22 i film del Concorso internazionale, 12 lungometraggi e 10 corti: 31 le anteprime internazionali di cui 16 mondiali, e 77 quelle italiane. Il film d’apertura è “Mar de Molada” di Marco Segato, che ha seguito la creazione dello spettacolo omonimo di Marco Paolini, intrecciando narrazione teatrale e realtà, mettendo in scena il rapporto tra territorio, teatro e coscienza civile. Chiude il francese “Vingt Dieux!” (Holy Cow) di Louis Courvisier.

La sezione Destinazione… condurrà il pubblico alla scoperta dell’Argentina, territorio che ha consolidato con il Trentino un rapporto fatto di migrazioni e scambi culturali, sociali, economici ed alpinistici. Sarà l’occasione per riscoprire un Paese dalla storia affascinante, attraverso seminari ed eventi, laboratori e concerti. Tanti i protagonisti chiamati a raccontare al pubblico il Paese ospite di quest’edizione. Hervé Barmasse e Camila Raznovich condurranno il pubblico alla scoperta di una terra in cui alpinismo, natura e complesse dinamiche politiche si intrecciano saldamente: Ai confini del mondo – L’alpinismo esplorativo fra Patagonia e Groenlandia è invece l’appuntamento che vedrà dialogare l’ex schermitrice azzurra Margherita Granbassi con Matteo Della Bordella.

Undici le mostre in programma, per raccontare la montagna attraverso lo sguardo di artiste e artisti. Tra gli appuntamenti più importanti e attesi di questa edizione del Festival c’è quello con Sebastiao Salgado, Ghiacciai. Nell’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai,l’autore del manifesto di questo 73. Trento Film Festival – porta in Trentino un’esposizione inedita sui ghiacciai mondiali. Una mostra diffusa, tra Trento e Rovereto, che si compone di due sezioni complementari: una, più scientifica, allestita al MUSE e una, più artistica, esposta al Mart.

La Giuria internazionale del Concorso, che assegnerà le Genziane d’oro e d’argento, è composta dall’attrice Selene Caramazza, dal filmmaker e avventuriero Michael Dillon, dalla giornalista e critica cinematografico Beatrice Fiorentino, dalla regista argentina Celina Murga e dall’alpinista Sean Villanueva O’Driscoll.