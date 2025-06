Cinema, tutto pronto per l’ottavo Filming Italy Sardegna Festival

Roma, 16 giu. (askanews) – Presentata oggi a Roma l’ottava edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village. Quest’anno ci sarà una pre-apertura la sera del 18 giugno e una sezione speciale di film che verrà proiettata per gli studenti dal 23 fino al 28 giugno al Notorious Cinemas Cagliari.

La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta cinema e televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.

Su questa ottava edizione, Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: “Un traguardo importante, che conferma il nostro impegno nel promuovere il cinema italiano e internazionale, sostenere i giovani talenti e creare un dialogo sempre più vivo tra cultura, industria e pubblico. Sono particolarmente felice di annunciare che la madrina di questa edizione sarà Martina Stella, un’artista che incarna bellezza, talento e un forte legame con il nostro cinema. A presiedere la sezione dei cortometraggi sarà l’intensa e amatissima Micaela Ramazzotti, accompagnata da grandi nomi del panorama italiano e internazionale, come l’attrice e regista Heather Graham, l’icona del cinema americano Alec Baldwin, Rocío Munoz Morales e Riccardi Milani, Aurora Giovinazzo e Giacomo Giorgio’.

Tanti gli ospiti presenti al Festival e che dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema, come Simon Baker, Fran Drescher, Jane Seymour e Luke Wilson, solo per citarne alcuni. ‘Così come numerosissimi saranno i titoli, più di 50, che presenteremo tra film, documentari e serie televisive, internazionali e italiani, molti dei quali in anteprima assoluta – ha proseguito Rocca – e naturalmente, sempre a fianco delle donne, rinnoviamo la collaborazione con Women in Film, Television and Media Italia, che presenterà al pubblico del Festival tre opere prime di registe emergenti. Voglio ringraziare a tal proposito la Senatrice Lucia Borgonzoni, insieme alla quale promuoviamo anche quest’anno la bellissima iniziativa del Ministero della Cultura in collaborazione con Cinecittà e Anec, Cinema Revolution, che dà la possibilità anche al Filming Italy Sardegna di avere una grande programmazione di film estivi. E naturalmente un sentito grazie anche alla Governatrice della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Sardegna, Franco Cuccureddu, e a Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Forte Village’.

“Siamo entusiasti di accogliere nuovamente al Forte Village l’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival”, ha affermato Lorenzo Giannuzzi, General Manager e ceo Forte Village Resort. “Nato come una straordinaria cornice di confronto, ispirazione e condivisione nel settore cinematografico e televisivo, sulle cui potenzialità abbiamo creduto sin dagli albori, il Festival è da diversi anni considerato un punto di riferimento internazionale nel panorama dell’audiovisivo. Questo evento ha tuttavia, per noi, un grande valore aggiunto: rappresenta un’occasione unica per raccontare e valorizzare la Sardegna, portando questa meravigliosa isola sotto i riflettori internazionali, non solo per la sua bellezza rara, ma anche per l’identità e l’ospitalità che la contraddistinguono’.

Micaela Ramazzotti presiederà la giuria d’eccezione del concorso dedicato ai cortometraggi cinematografici, composta da Heather Graham, Alec Baldwin, Rocío Munoz Morales, Riccardo Milani, Aurora Giovinazzo e Giacomo Giorgio, oltre al professore Massimo Arcangeli, Stefano Arduini, Andrea Minuz, Stefania Rimini, Christian Uva e Tiziana Rocca.

Il Filming Italy Sardegna – In Corto, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e con il professore Massimo Arcangeli, si conferma un appuntamento molto atteso, in quanto offre ai giovani studenti la possibilità di cimentarsi con il mondo del cinema e di promuovere grazie al Festival i provi lavori in Italia ma anche negli Stati Uniti. I temi fissati quest’anno per l’iniziativa sono l’ambiente, la scuola e la Costituzione e i linguaggi giovanili. I corti vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies.

Tra gli attesi ospiti del Festival ci sono Simon Baker, protagonista delle serie televisive ‘The Mentalist’ e di film cult come ‘Il diavolo veste Prada’, che riceverà il Filming Italy Excellence Award; la star del cinema e delle serie televisive, Fran Drescher; la pluripremiata protagonista di serie cult come ‘La valle dell’Eden’ e ‘La signora del West’, Jane Seymour; l’attore statunitense Luke Wilson; l’attrice di film e serie televisive Melissa Roxburgh; l’attore e regista conosciuto per la serie televisiva statunitense ‘True Blood’, nonché per il film campione di incassi ‘Magic Mike’ e il suo sequel ‘Magic Mike XXL’, Joe Manganiello; l’attrice statunitense, candidata al Premio Emmy per la migliore attrice non protagonista in una serie drammatica per ‘The Morning Show’, Karen Pittman; la modella e attrice, protagonista di serie cult come ‘The O.C.’, Mischa Barton; l’attrice, cantante e compositrice statunitense, Tessa Thompson; il protagonista della saga ‘Animali fantastici’, Ezra Miller; l’attrice statunitense, protagonista di numerose commedie di successo, Cheryl Hines; la protagonista delle serie ‘The 100’ e ‘The Last of Us’, Tati Gabrielle; l’attore serbo noto per la sua partecipazione alla serie ‘La casa di carta’, Darko Peric; l’attrice francese, molto nota anche negli Stati Uniti, Pom Klementieff; il regista di ‘Serendipity’ e ‘Shall We dance?’, Peter Chelsom; il protagonista della serie ‘House of the Dragon’, Tom Glynn-Carney; la regista Gia Coppola; l’attrice Ashley Greene; l’attore Scott Eastwood; l’interprete di commedie e serie televisive di successo Missi Pyle; la regista e produttrice Claire Sliney; l’attrice e modella britannica, nota per i suoi ruoli nella serie televisiva ‘Il Trono di Spade’ e nella saga di ‘Fast and Furious’, Nathalie Emmanuel; l’attore Samuel Arnold; la giovane attrice britannica Chiara King; l’attore Shea Whigham; l’attore e regista britannico, famoso soprattutto per aver interpretato Gollum nella trilogia de ‘Il Signore degli Anelli’ e Cesare nella prima trilogia della serie reboot de ‘Il pianeta delle scimmie’, Andy Serkis; l’attore e musicista americano Alex Wolff.

Per omaggiare la leggenda del cinema francese, Alain Delon, il Festival proietterà ‘La prima notte di quiete’ del 1972 diretto da Valerio Zurlini. La proiezione del film è presentata grazie alla gentile concessione della Titanus, storica casa di produzione del cinema italiano.

Tantissimi anche gli artisti, tra attori, attrici e registi, in rappresentanza del cinema italiano. Saranno presenti infatti: Maria Grazia Cucinotta, che presenterà il suo ultimo film, ‘Poveri noi’; il celebre attore e regista Franco Nero; Marco Bocci, che presenterà il suo libro ‘Nelle tue mani, nella sua pelle’; Fabio Testi, che presenterà il suo ultimo film, in concorso alla Berlinale, ‘Reflection in a Dead Diamond’; il pluripremiato attore, regista e sceneggiatore Sergio Castellitto; lo scrittore, regista ma anche attore e presentatore, Pif; l’attrice e regista Claudia Gerini; il regista di ‘Freaks Out’ e ‘La città proibita’, Gabriele Mainetti; l’attore Raoul Bova; il regista e sceneggiatore di pluripremiate pellicole, Giovanni Veronesi; il regista di ‘Pane e tulipani’ e ‘Le assaggiatrici’, Silvio Soldini; due giovani attrici nate con ‘L’amica geniale’ e diventate due promesse del cinema nazionale, Gaia Girace e Irene Maiorino; l’attrice Silvia D’Amico; l’attrice e conduttrice televisiva Barbara Foria; l’attore e comico napoletano Francesco Paolantoni; l’attore cinematografico teatrale, Paolo Conticini; l’attore vincitore del Nastro d’Argento, Francesco Scianna; il giovane protagonista delle serie di successo ‘Mare Fuori’ e ‘Un professore’, Nicolas Maupas; la protagonista delle serie ‘Gomorra’ e ‘L’amica geniale’, Claudia Tranchese; la cantautrice, musicista e attrice Chiara Iezzi; l’attrice di cinema e fiction Rosalia Porcaro; Yvonne Sciò, che presenterà il suo ultimo docu-film ‘Womeness’; il giovane interprete della serie Netflix ‘Briganti’ e della serie Rai ‘Califano’, Giampiero De Concilio.

Saranno ospiti del Festival, Fausto Leali, che riceverà un premio per la sua carriera musicale, Lola Ponce e Anna Oxa.

Intesa Sanpaolo sostiene il Filming Italy Sardegna Festival sin dai primi anni e attraverso il Desk Media e Cultura si impegna a favorire il consolidamento di una solida industria audiovisiva italiana accompagnando il settore verso uno sviluppo internazionale, comunicando e valorizzando i progetti in ambito cinematografico e sostenendo la crescita economica delle filiere dirette ed indirette connesse all’intero settore audiovisivo. “Il cinema italiano è un settore economicamente rilevante, con potenzialità strategiche e impatti significativi su numerosi settori economici del nostro Paese. Anche per questo va sostenuto e valorizzato”, ha dichiarato Nicola Corigliano, responsabile del Desk Media e Cultura di Intesa Sanpaolo. “Da anni il nostro Gruppo è a fianco di questo importante Festival, nell’ambito del sostegno offerto al comparto sia in termini promozionali che operativi, grazie anche ai 5 miliardi di euro messi a disposizione per le produzioni audiovisive. Solo qualche settimana fa abbiamo visto premiati ai David di Donatello film che abbiamo sostenuto finanziariamente come L’arte della gioia, Le dèluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta e Napoli-New York”.

A sostegno dell’apertura estiva delle sale e del Cinema Revolution, saranno numerosissimi i film proiettati in anteprima – con più di 70 titoli nel corso della manifestazione – tra questi: l’horror di Steven Soderbergh, ‘Presence’, con Lucy Liu e Chris Sullivan; la spy story presentata in concorso a Berlino e acclamata dalla critica, ‘Reflection in a Dead Diamond’ di Hélène Cattet e ‘Bruno Forzani’ interpretata da Fabio Testi; e il film statunitense sulle arti marziali ‘Karate Kid: Legends’, diretto da Jonathan Entwistle.

Il film di apertura del festival sarà ‘Poveri Noi’, diretto da Fabrizio Maria Cortese con protagonisti Paolo Ruffini, Ricky Memphis, Ilaria Spada e Maria Grazia Cucinotta, che sarà distribuito da Adler Entertainment. Questa commedia, prodotta da Orange Pictures con Rai Cinema, mette in luce temi come l’amicizia e la gratitudine, dando vita ad un crescendo di situazioni davvero imprevedibili, che hanno l’obiettivo di divertire ma al tempo stesso di far riflettere sul significato dei valori realmente importanti nella vita di tutti.

In preapertura del Festival, la sera del 18 giugno al Notorious Cinemas di Cagliari, avrà luogo la proiezione di ‘Elio’, film d’animazione targato Disney, diretto da Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina.

Tra i film internazionali in programma: ‘In viaggio con mio figlio’ di Tony Goldwyn con Bobby Cannavale, Max Brandel e Robert De Niro; ‘The legend of Ochi’ di Isaiah Saxon; ‘Drop – Accetta o Rifiuta’ di Christopher Landon; ‘The Brutalist’ di Brady Corbet con Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce; ‘Trois Amies’ (Tre amiche) di Emmanuel Mouret; ‘Prowl’ di Isaiah Quinones; ‘L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual’ di David Midell con Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene e Abigail Cowen; ‘The Last Showgirl’ di Gia Coppola con Pamela Aderson; ‘Conclave’ di Edward Berger; ‘The Issue with Tissue – A boreal love story’ di Michael Zelniker; ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’ di Christopher McQuarrie con Tom Cruise; ‘100 litri di birra’ di Teemu Nikki; ‘My everything’ di Anne-Sophie Bailly; ‘Final Destination Bloodlines’ di Zach Lipovski e Adam Stein; ‘The Apprentice – Alle origini di Trump’ diretto da Ali Abbasi; ‘Mr. Floof’ di Claire Sliney; ‘The Alto Knights’ di Barry Levinson; ‘The Substance’ di Coralie Fargeat con Demi Moore; ‘Paul – Un pinguino da salvare’ (Chaos Sisters) di Mike Marzuk; ‘Queer’ di Luca Guadagnino; ‘A Complete Unknown’ di James Mangold; ‘Anora’ di Sean Baker; ‘A Minecraft Movie’ di Jared Hess con Jason Momoa e Jack Black.

Tra i film italiani in programma: ‘U.S. Palmese’ dei Manetti Bros. con Claudia Gerini; ‘Mani nude’ di Mauro Mancini con Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi; ‘Come gocce d’acqua’ di Stefano Chiantini con Edoardo Pesce; ‘Una fottuta bugia’ di Gianluca Ansanelli con Giampaolo Morelli e Gianmarco Tognazzi; ‘La Valanga Azzurra’ di Giovanni Veronesi; ‘Womeness’ di Yvonne Sciò; ‘Le assaggiatrici’ di Silvio Soldini; ‘Follemente’ di Paolo genovese; ‘Ho visto un re’ di Giorgia Farina; ‘Nero’ di Giovanni Esposito; ‘L’amore, in teoria’ di Luca Lucini con Nicolas Maupas; ‘Afrodite’ di Stefano Lorenzi con Ambra Angiolini e Giulia Michelini; ‘L’algoritmo della felicità’ di Brando Improta; ‘Nella mia Zona’ di Davide Vigore; ‘La città proibita’ di Gabriele Mainetti; ‘L’abbaglio’ di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone; ’30 notti con il mio ex’ di Guido Chiesa con Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti; ‘Nino Benvenuti – Una leggenda italiana’, documentario inedito prodotto da Movihearth di Massimiliano La Pegna e da RaiDoc; ‘Il Nibbio’ di Alessandro Tonda con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco; ‘Una figlia’ di Ivano De Matteo.

Tra le proiezioni speciali, due restauri della Cineteca di Bologna: ‘Fantozzi’ di Luciano Salce del 1975, per il 50esimo anniversario dell’uscita del film; e il nuovo restauro 4K della pellicola che valse a Nanni Moretti il premio per la miglior regia al Festival di Cannes nel 1994, ‘Caro diario’. Tra le serie televisive, la quarta stagione de ‘L’amica geniale’.

In programma sabato 21 giugno alle ore 12 un panel istituzionale in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, che vedrà coinvolti i maggiori esponenti del settore culturale e cinematografico nazionale, dal titolo: “Cinema Distribution – I film italiani e la distribuzione internazionale”. Moderato da Simone Gialdini, Direttore Generale ANEC, dopo il saluto della Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato del MiC, al panel prenderanno parte: Nicola Borrelli, DG Cinema; Paolo Del Brocco, DG Rai Cinema; Chiara Sbarigia, Presidente APA e Cinecittà; Mario Lorini, Presidente ANEC; Luigi Lonigro, Presidente Unione Editori e Distributori Anica; Alessandro Usai, Presidente ANICA; Gabriella Buontempo, Presidente CSC; Federica Lucisano, Amministratore delegato presso Lucisano Media Group SpA e Produttrice Cinematografica; Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Francesco Gesualdi, Direttore Fondazione Marche Cultura e Responsabile Marche Film Commission; Matteo Zoppas, Presidente presso ITA/ICE Italian Trade Commission; Valerio Fiorespino, Fremantle Group CEO Italia; Giampaolo Letta, AD Medusa; Giovanni Veronesi, regista.

Grazie alla collaborazione con il Nuovo IMAIE, è in programma una masterclass speciale in cui alcuni giovani attori, appartenenti alla collecting, avranno modo di confrontarsi con alcuni dei protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Venerdì 20 giugno avrà luogo un panel in collaborazione con il settimanale F, dal titolo “Donne che raccontano altre donne”. Moderato dal direttore della rivista, Luca Dini, e da Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, alla conversazione prenderanno parte Claudia Gerini, Micaela Ramazzotti, Silvia D’amico, Claudia Tranchese, Gaia Girace, Gabrielle Tati e Rocío Muñoz Morales.

Tra i diversi premi che saranno consegnati durante quest’edizione, ritorna lo storico premio ideato dal giornalista Antonello Sarno e dedicato al maestro Nanni Loy, uno dei registi più interessanti e visionari della nostra tradizione cinematografica e televisiva. Verrà altresì assegnato il Premio in onore di Pietro Coccia, il più noto fotografo del cinema italiano e grande amico del Festival. Anche in questa edizione, un cortometraggio dedicato all’ambiente verrà premiato da Enel, azienda leader a livello globale nella produzione di energia da fonti rinnovabili.